Μικρές απώλειες για τον χρυσό μετά το ενδεχόμενο δασμών

Ο χρυσός υποχωρεί ελαφρά εν μέσω ανησυχιών για νέους δασμούς

Υποχώρησε από τα ρεκόρ η τιμή του χρυσού την Παρασκευή, μετά από δήλωση του Λευκού Οίκου ότι θα αποσαφηνίσει την «παραπληροφόρηση» σχετικά με την επιβολή δασμών στο πολύτιμο μέταλλο.

«Ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να εκδόσει εκτελεστικό διάταγμα στο άμεσο μέλλον, όπου θα αποσαφηνίζει την παραπληροφόρηση σχετικά με την επιβολή δασμών σε μπάρες χρυσού και άλλα ειδικά προϊόντα», ανέφερε αξιωματούχος στο CNBC.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ διαμορφώθηκε στα 3,396.8 ανά ουγγιά με άνοδο 1% σε επίπεδο εβδομάδας, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού των ΗΠΑ παρέμειναν σταθερά στα 3.454,1 δολάρια ανά ουγγιά.

Η διαφορά μεταξύ των μελλοντικών συμβολαίων χρυσού των ΗΠΑ και των τιμών spot διευρύνθηκε και σήμερα βρίσκεται στα 57 δολάρια, από πάνω από 100 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι παρέμεινε σταθερό στα 38,29 δολάρια, η πλατίνα υποχώρησε 0,5% στα 1.327,85 δολάρια και το παλλάδιο έχασε 2,2% στα 1.125,48 δολάρια.

Ο Ελβετικός Σύνδεσμος Πολύτιμων Μετάλλων προειδοποίησε νωρίτερα την Παρασκευή ότι οι δασμοί των ΗΠΑ στις ράβδους χρυσού «ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη διεθνή ροή» του πολύτιμου μετάλλου. «Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι δασμοί στη βιομηχανία χρυσού και στη φυσική ανταλλαγή χρυσού με τις ΗΠΑ, έναν μακροχρόνιο και ιστορικό εταίρο της Ελβετίας», δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Κρίστοφ Βιλντ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει δασμό 39% στις ελβετικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Η Ελβετία είναι ο μεγαλύτερος κόμβος πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο. Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ διευκρίνισε αυτή την εβδομάδα ότι οι ράβδοι χρυσού βάρους 1 κιλού και 100 ουγγιών δεν εξαιρούνται από τους δασμούς.

«Πρέπει να σημειωθεί ότι η διευκρίνιση αυτή δεν ισχύει αποκλειστικά για την Ελβετία, αλλά για όλες τις ράβδους χρυσού 1 κιλού και 100 ουγγιών που εισάγονται στις ΗΠΑ από οποιαδήποτε χώρα», ανέφερε ο Ελβετικός Σύνδεσμος Πολύτιμων Μετάλλων.



Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

