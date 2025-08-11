Οι νόμοι που μένουν «στα χαρτιά» - Το γράφημα της εβδομάδας

Πόσοι νόμοι μένουν στα χαρτιά γιατί δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις.

Το φαινόμενο είναι γνωστό εδώ και χρόνια: Νόμοι ψηφίζονται αλλά μένουν στα… χαρτιά για μήνες και χρόνια γιατί δεν προχωρά η λεγόμενη «δευτερογενής νομοθεσία», δηλαδή τα προεδρικά διατάγματα, οι υπουργικές αποφάσεις ή άλλες κανονιστικές διατάξεις που απαιτούνται για να ενεργοποιηθούν στην πράξη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της γενικής γραμματείας συντονισμού της Κυβέρνησης, καταγράφεται πρόοδος στην ολοκλήρωση της δευτερογενούς νομοθεσίας όμως μόλις για τα 2/3 των 334 νόμων που ψηφίστηκαν από το 2019 έως τον Ιούλιο του 2025 καταγράφεται ποσοστό ολοκλήρωσης της δευτερογενούς νομοθεσίας πάνω από το 50%.

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται τα ποσοστά ολοκλήρωσης δευτερογενούς νομοθεσίας τον Δεκέμβριο του 2024 και τον Ιούλιο του 2025:

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Αναθεώρησης των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης του 2025, τον Ιούλιο 2025 158 Νόμοι έχουν ολοκλήρωση δευτερογενούς κατά 75% έως 100%, σε σχέση με 133 Νόμους τον Δεκέμβριο 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 19%.

Έως τον Δεκέμβριο του 2024 είχαν δημοσιευθεί 2.105 διατάξεις δευτερογενούς νομοθεσίας, ενώ τον Ιούλιο έφτασαν τις 2.323. Παραμένουν 1.444 εκκρεμότητες από 1.446 που ήταν τον Δεκέμβριο του 2024.