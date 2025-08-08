Τραμπ: «Πολύ σύντομα» η συνάντηση με τον Πούτιν

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία και θα ανακοινώσουμε την τοποθεσία», είπε ο Τραμπ υπονοώντας ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας ενδέχεται να μη συμμετάσχει.

«Πολύ σύντομα» θα γίνει σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς επιδιώκει να μεσολαβήσει για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε Σύνοδο Κορυφής για την ανακοίνωση ειρηνευτικής συμφωνίας με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι σκοπεύει να ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της τοποθεσίας αργότερα. Μάλιστα, υπονόησε ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να μην συμμετάσχει στη συνάντηση.

«Θα έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία, θα ξεκινήσουμε με τη Ρωσία και θα ανακοινώσουμε την τοποθεσία. Νομίζω ότι η τοποθεσία θα είναι πολύ δημοφιλής, για πολλούς λόγους, αλλά θα το ανακοινώσουμε λίγο αργότερα», υπογράμμισε.

Η συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πούτιν αποτελεί ένα ρίσκο για τον Τραμπ ο οποίος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του είχε επανειλημμένα δεσμευτεί να θέσει γρήγορα τέλος στον πόλεμο, ωστόσο οι προσπάθειές του μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο Τραμπ θα προσφέρει παραχωρήσεις στον Πούτιν, ο οποίος έχει διεκδικήσει την χερσόνησο της Κριμαίας στην Μαύρη Θάλασσα, την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, καθώς και τις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ουκρανίας, Ντόνετσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσόν, τις οποίες οι στρατιές του δεν έχουν καταλάβει πλήρως.



Φωτογραφία: @associatedpress



