Πέντε σενάρια του CNN για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία πριν το τετ α τετ Τραμπ - Πούτιν

Από καταστροφή για Ουκρανία και ΝΑΤΟ μέχρι πανωλεθρία Πούτιν με σοβιετικό Deja vu στο Αφγανιστάν. Δυσμενή όλα τα σενάρια για το Κίεβο.

Η επικείμενη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν θα δρομολογήσει νέες εξελίξεις όσον αφορά την κατάσταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Σύμφωνα με το CNN η Ουάσιγκτον εκτιμά πως το Κρεμλίνο μπορεί να πειστεί να σταματήσει τον πόλεμο, ενώ οι δυνάμεις του Ρώσου ηγέτη επελαύνουν προς το Κίεβο, σε μια καλοκαιρινή επίθεση που θα μπορούσε να τον φέρει αρκετά κοντά στους στόχους του ώστε οι διαπραγματεύσεις το φθινόπωρο να γίνουν σε ένα πολύ διαφορετικό γεωπολιτικό status quo.

Εάν οι δύο άνδρες συναντηθούν, ένας προφανής αμερικανικός στόχος είναι μια τριμερής σύνοδος κορυφής με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου - την ίδια μορφή συνόδου κορυφής που η Ρωσία απέρριψε στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο. Σε κάθε περίπτωση, εγείρονται ερωτήματα για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος.

Ακολουθούν πέντε πιθανά σενάρια του CNN:

Ο Πούτιν συμφωνεί σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός (Εξαιρετικά απίθανο).

Είναι σχεδόν αδύνατον ο Πούτιν να συμφωνήσει σε εκεχειρία, τουλάχιστον με βάση τη μορφή που έχουν προταθεί έως σήμερα. Ο Τραμπ δεν επέβαλλε ακόμη κυρώσεις, προτιμώντας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά. Μια 30ήμερη κατάπαυση του πυρός νωρίτερα φέτος κατά των ενεργειακών υποδομών στέφθηκε με περιορισμένη επιτυχία.

Ρεαλισμός και περισσότερες συνομιλίες

Οι συνομιλίες θα μπορούσαν να καταλήξουν σε περισσότερες διαβουλεύσεις αργότερα, που θα σφραγίσουν τις ενδεχόμενες νίκες της Ρωσίας επί ουκρανικού εδάφους όταν έρθει ο χειμώνας. Ο Πούτιν μπορεί να έχει καταλάβει τις ανατολικές πόλεις Ποκρόφσκ, Κωστιαντίνιβκα και Κουπιάνσκ μέχρι τότε, ενώ η Μόσχα θα μπορούσε να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της ξανά το 2026 ή να χρησιμοποιήσει τη διπλωματία για να νομιμοποιήσει τα κέρδη της. Ο Πούτιν θα μπορούσε επίσης να εγείρει το θέμα των εκλογών στην Ουκρανία - που καθυστέρησαν λόγω του πολέμου - για να αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι και ακόμη και να τον εκθρονίσει, στηρίζοντας έναν πιο φιλορώσο υποψήφιο.

Η Ουκρανία καταφέρνει με κάποιο τρόπο να αντέξει τα επόμενα δύο χρόνια

Σε αυτό το σενάριο, η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ και της Ευρώπης προς την Ουκρανία την βοηθά να ελαχιστοποιήσει τις παραχωρήσεις στην πρώτη γραμμή τους επόμενους μήνες και οδηγεί τον Πούτιν να επιδιώξει διαπραγματεύσεις, καθώς ο στρατός του απέτυχε. Το Κίεβο θα μπορούσε να δει την ρωσική προέλαση να επιβραδύνεται, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, και το Κρεμλίνο θα μπορούσε ακόμη και να νιώσει το δάγκωμα των κυρώσεων και μια υπερθέρμανση της οικονομίας.

Καταστροφή για την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ

Ο Πούτιν θα μπορούσε σωστά να δει τις ρωγμές στην ενότητα της Δύσης μετά από μια σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ που βελτιώνει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας, αλλά αφήνει την Ουκρανία να τα βγάλει πέρα μόνη της. Η Ευρώπη θα μπορούσε να κάνει ό,τι μπορεί για να σταθεί δίπλα στο Κίεβο, αλλά να μην καταφέρει να ανατρέψει τους συσχετισμούς χωρίς την αμερικανική υποστήριξη. Η ασφάλεια του Κιέβου φαίνεται να κινδυνεύει ξανά. Οι δυνάμεις του Πούτιν προχωρούν. Οι δυνάμεις της Ευρώπης εκτιμούν ότι θα ήταν καλύτερο να πολεμήσουν τη Ρωσία στην Ουκρανία παρά αργότερα εντός του πραγματικού εδάφους της EE. Αλλά οι «27» τελικά δεν έχουν την πολιτική εντολή να συμμετάσχουν σε έναν πόλεμο για γη εντός της Ουκρανίας. Ο Πούτιν προχωρά. Το ΝΑΤΟ δεν καταφέρνει να δώσει μια ενιαία απάντηση. Αυτό είναι το τέλος.

Πανωλεθρία για Πούτιν με σοβιετικό Deja vu στο Αφγανιστάν

Η Ρωσία θα μπορούσε να κάνει λάθη, χάνοντας χιλιάδες ζωές στρατιωτών την εβδομάδα, για σχετικά μικρά οφέλη, βλέποντας τις κυρώσεις να διαβρώνουν τη συμμαχία με την Κίνα και τα έσοδα από την Ινδία. Τα χρηματοοικονομικά αποθέματα του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Μόσχας θα μπορούσαν να συρρικνωθούν και τα έσοδά της να μειώνονται διαρκώς.

Παρόμοιοι εσφαλμένοι πολιτικοί υπολογισμοί συνέβαλαν στην τελικά άκαρπη κατοχή του Αφγανιστάν από τους Σοβιετικούς. Παρόμοιες στιγμές απροσδόκητης αδυναμίας του Κρεμλίνου έχουν ήδη εμφανιστεί στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπως όταν ο έμπιστος του Πούτιν, Γεβγκένι Πριγκόζιν, φαίνεται να ηγήθηκε μιας βραχύβιας εξέγερσης στην ρωσική πρωτεύουσα. Ο Πούτιν είναι ισχυρός εξωτερικά, μέχρι να φανεί ευάλωτος, και τότε μπορεί να εκτεθεί ως εξαιρετικά αδύναμος.

«Καμία από τις επιλογές δεν είναι καλή για την Ουκρανία. Μόνο μία από αυτές σημαίνει την πραγματική ήττα της Ρωσίας ως στρατιωτικής δύναμης και απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και καμία από αυτές δεν μπορεί να προκύψει αμιγώς από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, χωρίς η Ουκρανία να γίνει μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας αργότερα» καταλήγει το δημοσίευμα.