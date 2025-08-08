Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ απολύει τον επίτροπο της Εφορίας - Προσωρινά στη θέση του ο Μπέσεντ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ απολύει τον επίτροπο της Εφορίας - Προσωρινά στη θέση του ο Μπέσεντ
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο Λονγκ ορκίστηκε ως 51ος επίτροπος της Εφορίας τον Ιούνιο, με θητεία που θα διαρκούσε έως τον Νοέμβριο του 2027.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί τον Μπίλι Λονγκ από τη θέση του επίτροπου Εφορίας (Internal Revenue Service) και τα καθήκοντα του θα αναλάβει προσωρινά ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι New York Times που δημοσίευσαν πρώτοι την είδηση, ανέφεραν ότι ο Λονγκ, πρώην βουλευτής από το Μισούρι, αναμένεται να διοριστεί πρέσβης, χωρίς όμως να κατονομάζει τη χώρα.

«Ο υπουργός Μπέσεντ θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του επιτρόπου της Εφορίας», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Λονγκ ορκίστηκε ως 51ος επίτροπος της Εφορίας τον Ιούνιο, με θητεία που θα διαρκούσε έως τον Νοέμβριο του 2027.



Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Συντάξεις: Πότε συμφέρει η χρήση πλασματικών ετών - Πόσο κοστίζει η εξαγορά τους

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 23,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής

Η Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την HSBC Μάλτας

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Σκοτ Μπέσεντ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider