Ο Τραμπ απολύει τον επίτροπο της Εφορίας - Προσωρινά στη θέση του ο Μπέσεντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί τον Μπίλι Λονγκ από τη θέση του επίτροπου Εφορίας (Internal Revenue Service) και τα καθήκοντα του θα αναλάβει προσωρινά ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι New York Times που δημοσίευσαν πρώτοι την είδηση, ανέφεραν ότι ο Λονγκ, πρώην βουλευτής από το Μισούρι, αναμένεται να διοριστεί πρέσβης, χωρίς όμως να κατονομάζει τη χώρα.

«Ο υπουργός Μπέσεντ θα αναλάβει προσωρινά τα καθήκοντα του επιτρόπου της Εφορίας», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Λονγκ ορκίστηκε ως 51ος επίτροπος της Εφορίας τον Ιούνιο, με θητεία που θα διαρκούσε έως τον Νοέμβριο του 2027.





Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image

