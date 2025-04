Γεραπετρίτης: Συλλυπητήρια στον Ινδό ομόλογό του για τους νεκρούς στο Κασμίρ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ινδό ομόλογό του, Subrahmanyam Jaishankar, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης «εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήρια της Ελλάδας για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Παχαλγκάμ, στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ και καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της», σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

In a 📞conversation w/ #India FM Subrahmanyam Jaishankar @DrSJaishankar, FM George Gerapetritis extended Greece’s most profound condolences for the tragic loss of life after the terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir, and firmly condemned terrorism in all its forms. pic.twitter.com/E1l7MJFwkP

