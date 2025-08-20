Ειδήσεις | Διεθνή

Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά ΜΜΕ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ρωσία: Απαγόρευση εισόδου σε 21 άτομα που συνεργάζονται με βρετανικά ΜΜΕ
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι απαγορεύει την είσοδο στη χώρα 21 ατόμων τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «επιβλαβή βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικά αφηγήματα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματα του προστέθηκαν σε εκείνα των πολλών εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων, τους οποίους η Ρωσία έχει βάλει σε«κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Βρετανία σήμερα ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων στα δίκτυα κρυπτονομισμάτων τα οποία διαχειρίζεται η Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από την Αλάσκα στο Αιγαίο: Το επικίνδυνο προηγούμενο της ουκρανικής «διευθέτησης»

Ποιες εξαγγελίες μπαίνουν στο «καλάθι» της ΔΕΘ για τη στέγαση, τις συντάξεις και τις ασφαλιστικές εισφορές

IX: Έρχονται τα πρώτα πρόστιμα για 350.000 οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας

tags:
Ρωσία
Μέσα Ενημέρωσης (Τύπος)
Βρετανία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider