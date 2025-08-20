ΧΑ: Lamda, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΟΠΑΠ στήριξαν τον Γενικό Δείκτη

Αν και κινήθηκε πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, και παρά τις πιέσεις στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κλείσει με οριακά κέρδη, βρίσκοντας στήριξη στο επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον για τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Αν και κινήθηκε πτωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, και παρά τις πιέσεις στις τράπεζες, ο Γενικός Δείκτης κατάφερε την Τετάρτη να κλείσει με οριακά θετικό πρόσημο, βρίσκοντας στήριξη στο επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον για τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Από την έναρξη των συναλλαγών, και με τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος, φάνηκαν οι πτωτικές διαθέσεις στο ελληνικό ταμπλό, με τις τράπεζες στο επίκεντρο των πιέσεων, λόγω της υπεραπόδοσης που έχει προηγηθεί.

Μάλιστα, και άλλες μετοχές που «έτρεξαν» τις αμέσως προηγούμενες ημέρες, όπως των Aktor και Attica Bank, σήμερα κινήθηκαν διορθωτικά. Ο τίτλος της Aktor που από τις αρχές Αυγούστου έχει κινηθεί μόνιμα ανοδικά με συνολικά κέρδη 22,64%, και με μοναδικό πτωτικό κλείσιμο εκείνο της 1ης Αυγούστου, βρέθηκε να υποχωρεί έως τα 7,37 ευρώ, κατάφερε ωστόσο να κλείσει αμετάβλητος στα 7,53 ευρώ.

Στην περίπτωση της Attica Bank -που από αύριο μετονομάζεται στο ταμπλό σε CrediaBank με νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ «CREDIA»- η μετοχή «έγραψε» ένα εντυπωσιακό +35,3% από τη μέρα που επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της για την HSBC Μάλτας και σήμερα βρέθηκε να διορθώνει έως τα 1,52 ευρώ, με αισθητά χαμηλότερο όγκο (1,9 εκατ. τεμάχια) σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Εν τέλει περιόρισε τις απώλειες σε 0,13% κλείνοντας στα 1,57 ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 2.097,22 μονάδες με οριακά κέρδη 0,06%. Σε 0,92% διαμορφώθηκαν οι απώλειες για τον δείκτη των τραπεζών, που έκλεισε στις 2.277,09 μονάδες.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχώρισε η Lamda Development, που έκλεισε με τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη, ενισχυμένη 3,70% στα 7,00 ευρώ. Σημαντική άνοδος και για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έκλεισε στο +3,31% στα 23,10 ευρώ, όπως και για τον ΟΠΑΠ που ενισχύθηκε 2,94% στα 19,99 ευρώ. Πάνω από 2% ενισχύθηκε και ο τίτλος της Σαράντης (+2,61%) στα 14,16 ευρώ.

Για τη Helleniq Energy η διαπραγμάτευση έκλεισε με κέρδη 1,52% στα 8,67 ευρώ, ενισχυμένες περί του 1,4% ακολούθησαν οι Jumbo (31,54 ευρώ), ΕΥΔΑΠ (7,26 ευρώ) και Aegean (14,60 ευρώ), ενώ στο +1,19% έκλεισε η Coca-cola HBC (45,80 ευρώ).

Με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Optima (+0,87%), Τρ. Κύπρου (+0,53%), Τιτάν (+0,26%), ΟΤΕ (+0,25%), ΔΑΑ (+0,19%) και ΔΕΗ (+0,17%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι ΕΤΕ και Alpha Bank με απώλειες 1,68% και 1,39% αντίστοιχα, η Metlen υποχώρησε 1,10%, ενώ στο -1,06% έκλεισε η Viohalco. Μικρότερες απώλειες για της Τρ. Πειραιώς (-0,61%), Eurobank (-0,61%), Cenergy (-0,53%) και ElvalHalcor (-0,19%).

Στο σύνολο του ταμπλό 81 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 42 σε αρνητικό και 31 αμετάβλητων.

Ο τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 193,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 28,26 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.