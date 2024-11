Γεωργιάδης: Εντός του Δεκεμβρίου η έναρξη των προληπτικών ελέγχων για τα καρδιαγγειακά

Στα μέσα του επόμενου μήνα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με πρώτο στάδιο τις εξετάσεις για δισλιπιδαιμία, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα / It's all about health 2024».

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι πολίτες θα υποβάλλονται σε εξετάσεις αίματος και, μέσω ενός αλγορίθμου, θα εκτιμάται ο παράγοντας κινδύνου και θα εντάσσονται ή όχι σε μια ομάδα υψηλού κινδύνου για στεφανιαία νόσο. Εφόσον πράγματι φαίνεται από τις εξετάσεις ότι ο πολίτης υπάγεται στην ομάδα υψηλού κινδύνου, θα κατευθύνεται σε πανεπιστημιακές κλινικές και στα νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να υποβληθεί στον αναγκαίο έλεγχο, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αν έχει στεφανιαία νόσο ή όχι.

«Αν πράγματι και οι επόμενες εξετάσεις δείξουν πρόβλημα, ο πολίτης θα οδηγείται μέχρι τη στεφανιογραφία, για να διαπιστώσουμε στ’ αλήθεια αν πάσχει από στεφανιαία νόσο. Όλοι οι έλεγχοι θα είναι δωρεάν και σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της στεφανιογραφίας είναι θετικό, θα δρομολογείται πολύ γρήγορα η επέμβαση ώστε να γλιτώσει πιθανό έμφραγμα ή άλλη αρνητική εξέλιξη για την υγεία του», ανέφερε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι η πρώτη χώρα που θα κάνει τόσο ολοκληρωμένο σύστημα προληπτικών εξετάσεων για τα καρδιακά νοσήματα θα είναι η Ελλάδα το 2025, μέσω του προγράμματος που εκπονεί το υπουργείο Υγείας.

Πέραν της ωφέλειας για την υγεία των ασθενών και τις ζωές που θα σωθούν, που είναι ο κύριος στόχος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πολλές θετικές οικονομικές επιπτώσεις για το σύστημα:

«Πρώτον είναι μια αύξηση προϋπολογισμού για τα διαγνωστικά κέντρα το 2025, καθώς ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια χωρίς clawback. Δεύτερον, το να αντιμετωπίσεις αυτές τις ασθένειες από την αρχή, και όχι αφού εκδηλωθούν, αποτελεί μακροπρόθεσμα και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Διότι κάποιος που γίνεται καλά από την αρχή κοστίζει πολύ λιγότερο τελικά, ενώ αν τον αφήσεις μόνο του και αρρωστήσει, για να μπορέσεις να επαναφέρεις την υγεία του σε μια καλή κατάσταση, πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια».