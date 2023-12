Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της γερμανικής πολιτικής σκηνής τις τελευταίες δεκαετίες και επί σειρά ετών υπουργός Οικονομικών της χώρας.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο βετεράνος Γερμανός πολιτικός και πρόεδρος της Bundestag, της Ομοσπονδιακής Βουλής της Γερμανίας, άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του στις 20:00 το απόγευμα (τοπική ώρα), δίχως να γίνουν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες.

Στη μακρόχρονη πολιτική του καριέρα, ο Σόιμπλε υπήρξε υπουργός, αρχηγός του CDU, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και πρόεδρος της γερμανικής Bundestag. Όπως σημειώνει η γερμανική «Die Welt», κανείς δεν παρέμεινε βουλευτής για μεγαλύτερο διάστημα από ό,τι εκείνος.

