Η Paramount αγοράζει τα δικαιώματα του UFC - 7ετές deal έναντι 7,7 δισ. δολ.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με την Skydance, η Paramount απέκτησε τα δικαιώματα μετάδοσης του UFC του ομίλου TKO στις ΗΠΑ για επτά χρόνια, ξεκινώντας από το 2026.

Η Paramount θα πληρώνει κατά μέσο όρο 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια ετησίως, συνολικά 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια, για το πλήρες πρόγραμμα των 13 κορυφαίων εκδηλώσεων και των 30 "Fight Nights" του UFC, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους. Όλοι οι αγώνες και οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται ζωντανά στις ΗΠΑ μέσω του Paramount+ και επιλεγμένες εκδηλώσεις θα μεταδίδονται ταυτόχρονα στο CBS.

Η Paramount δεν θα χρεώνει στους χρήστες καμία πρόσθετη χρέωση για την πρόσβαση στις εκδηλώσεις, εξαλείφοντας το μοντέλο pay-per-view που έχει χρησιμοποιήσει το ESPN+ για ορισμένες premium εκδηλώσεις UFC. Το ESPN της Disney πλήρωνε κατά μέσο όρο 500 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια δικαιωμάτων UFC. Αυτή η συμφωνία λήγει στο τέλος του 2025.

«Το μοντέλο pay-per-view ανήκει στο παρελθόν», δήλωσε σε μια συνέντευξη ο Μαρκ Σαπίρο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του TKO Group. «Τι υπάρχει πλέον στο pay-per-view; Πυγμαχία; Ταινίες στο DirecTV; Είναι ένα ξεπερασμένο, απαρχαιωμένο μοντέλο. Έτσι, ήταν πρωταρχικής σημασίας για εμάς να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα αγορών, ειδικά για τους νεότερους οπαδούς μας στις πολιτείες με υψηλή τηλεθέαση».

Η Paramount πούλησε επίσημα τον έλεγχο της εταιρείας στην Skydance Media την Πέμπτη, φέρνοντας νέα ηγεσία με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Ντέιβιντ Έλισον. Επίσης την περασμένη εβδομάδα, η TKO υπέγραψε μια πενταετή συμφωνία ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το ESPN για τα δικαιώματα στις ΗΠΑ για τις premium ζωντανές εκδηλώσεις του WWE. Η UFC και το WWE συγχωνεύτηκαν για να δημιουργήσουν την TKO το 2023.