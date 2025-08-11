Βρετανία: Ο Στάρμερ «ανησυχεί βαθιά» για την στοχοποίηση δημοσιογράφων στη Γάζα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «ανησυχεί βαθιά» για την επαναλαμβανόμενη στόχευση δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ύστερα από τον θάνατο έξι δημοσιογράφων σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «ανησυχεί βαθιά» για την επαναλαμβανόμενη στόχευση δημοσιογράφων στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του, ύστερα από τον θάνατο έξι δημοσιογράφων σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοποίησε και σκότωσε τον γνωστό δημοσιογράφο του Al Jazeera Ανάς Αλ Σαρίφ, υποστηρίζοντας ότι ήταν επικεφαλής στρατιωτικού πυρήνα της Χαμάς και είχε εμπλακεί σε επιθέσεις με ρουκέτες στο Ισραήλ.

Το Al Jazeera, που χρηματοδοτείται από την καταριανή κυβέρνηση, απέρριψε τον ισχυρισμό αυτό. Πριν από τον θάνατό του, ο Αλ Σαρίφ είχε επίσης απορρίψει αυτούς του ισχυρισμούς του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ