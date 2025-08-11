Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Οι παραχωρήσεις δεν θα πείσουν τη Ρωσία να σταματήσει την αιματοχυσία

Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι οι παραχωρήσεις στη Ρωσία δεν θα την πείσουν να σταματήσει να πολεμά στην Ουκρανία και ότι υπάρχει ανάγκη να ενταθεί η πίεση στο Κρεμλίνο.

«Η Ρωσία παρατείνει τον πόλεμο και άρα αξίζει ισχυρότερη διεθνή πίεση. Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει την αιματοχυσία, και κατά συνέπεια δεν πρέπει να λάβει ανταμοιβή ή οφέλη», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα ηθικής, είναι και θέμα λογικής. Οι παραχωρήσεις δεν πείθουν έναν δολοφόνο».

Τα σχόλια του Ζελένσκι έγιναν κάποιες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

Η Ουκρανία φοβάται ότι μια τέτοια συνάντηση, που για την ώρα προγραμματίζεται χωρίς τη συμμετοχή του Ζελένσκι, θα καταλήξει σε μια συμφωνία που θα την αναγκάσει να παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

