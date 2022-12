Την Τρίτη αποφασίζει το ΕΚ για την «καθαίρεση» της Καϊλή - Οι πρώτες αντιδράσεις από την οικογένειά της

Τρίτη και 13 η ψηφοφορία για την «αποκαθήλωση» της Εύας Καϊλή από το αξίωμα της αντιπροέδρου του ΕΚ.

(upd 18:47) Η τύχη της Εύας Καΐλή στο Ευρωκοινοβούλιο θα αποφασιστεί το πρωί της Τρίτης, όταν συνεδριάσει η Ομομέλεια του οργάνου και με αντικείμενο την έκπτωσή της από το αξίωμα της Αντιπροέδρου, με τις εξελίξεις στην υπόθεση να είναι ραγδαίες μετά και την δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων στην Ελλάδα.

Μόνο θέμα στην ατζέντα της συνεδριάσης του Ευρωκοινοβουλίου θα είναι η εφαρμογή του άρθρου 21, που αφορά τη λήξη της θητείας της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι αξιωματούχοι της δεν μπορούν να σχολιάσουν μία εν εξελίξη έρευνα κατά της διαφθοράς, ωστόσο το Ευρωκοινοβούλιο θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές για την υπόθεση του Qatarqate.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή δημοκρατία δέχονται επίθεση, τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μιλώντας πριν από λίγο στο Στρασβούργο. «Και ο δρόμος μας για ανοιχτές, ελεύθερες, δημοκρατικές κοινωνίες δέχεται επίθεση», προσέθεσε. «Ως προληπτικό μέτρο, και πάλι με πλήρη σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας, αφαίρεσα από την αναφερόμενη Αντιπρόεδρο οποιοδήποτε καθήκον και ευθύνη που σχετίζεται με τον ρόλο της ως Αντιπροέδρου και συγκάλεσα έκτακτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων για την έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 21 για τη λήξη της θητείας της ως Αντιπροέδρου σε μια προσπάθεια να προστατευθεί η ακεραιότητα αυτού του Σώματος» επισήμανε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Αύριο νωρίς το πρωί θα γίνει η Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να αποφασιστεί, κατόπιν ψηφοφορίας, η παραπομπή της πρότασης πρόωρης λήξης της θητείας της Εύας Καϊλή από Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Η Διάσκεψη των Προέδρων μπορεί, αποφασίζοντας με πλειοψηφία τριών πέμπτων των ψηφισάντων, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες, να προτείνει στην Ολομέλεια τον τερματισμό της θητείας του Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Κοσμήτορα, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου επιτροπής, ενός προέδρου ή αντιπροέδρου διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας ή οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου που έχει εκλεγεί στο Κοινοβούλιο, όταν θεωρεί ότι ο εν λόγω βουλευτής έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για την πρόταση αυτή με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων, που αποτελεί ταυτόχρονα την πλειοψηφία των βουλευτών που το απαρτίζουν» τονίζεται στο άρθρο 21.

Αν υπάρξει απαρτία στη Διάσκεψη των Προέδρων θα πρέπει η πρόταση να περάσει με 5 ψήφους, από τους 9 συμμετέχοντες, καθώς ψηφίζουν μόνον οι 8 εξ αυτών. Δηλαδή η Πρόεδρος του Σώματος και οι Πρόεδροι των πολιτικών ομάδων. Ο/η εκπρόσωπος των Μη Εγγεγραμένων μετέχει στη Διάσκεψη των Προέδρων χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στη ψηφοφορία στην ολομέλεια, η πρόταση «πρόωρης λήξης της θητείας» της Εύας Καϊλή από το αξίωμα αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να υπερψηφιστεί από τα 2/3 επί των ψηφισάντων, με ελάχιστη παρουσία στην αίθουσα της ολομέλειας 353 ευρωβουλευτών.

«Γνωρίζοντας το ήθος και την προσωπικότητα της αδελφής μου, αδυνατώ να πιστέψω ότι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι κατηγορίες και οι προθέσεις που τις αποδίδονται», υπογραμμίζει η Μανταλένα Καϊλή, αδερφή της Εύας Καϊλή αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνελήφθη στις Βρυξέλλες, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες.

Ειδικότερα, η κυρία Μανταλένα Καϊλή, δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, δήλωσε τα εξής:

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα, του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πατέρα της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, καθώς είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται, εκ του νόμου, σε υποβολή των σχετικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Νωρίτερα, ο κ. Βουρλιώτης διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συζύγου της.

Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε άμεσα μετά τις εξελίξεις στο Βέλγιο, προκειμένου να διασφαλιστούν περιουσιακά στοιχεία, που μπορεί να προέρχονται από μη νόμιμες δραστηριότητες και να βρίσκονται στην Ελλάδα (ακίνητα, λογαριασμοί, εταιρείες και λοιπά).

Η Εύα Καϊλή δημιούργησε πολύ πρόσφατα μία εταιρεία Real Estate στο Κολωνάκι με τις αρμόδιες αρχές να την κάνουν «φύλλο και φτερό» στον απόηχο των συγκλονιστικών αποκαλύψεων. Η εταιρία Real Estate με την επωνυμία «Estate Aria Properties» συστήθηκε από την Εύα Καϊλή και τον σύζυγό της στο κέντρο της Αθήνας με το όνομα της κόρης τους.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2022, μόλις 13 μόλις ημέρες πριν από τη σύλληψη. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρίας που εδρεύει στην οδό Σκουφά εμφανίζεται να ανέρχεται σε 1.000 ευρώ. Εξ' αυτών, 500 ευρώ συνυσέφερε η ίδια η Εύα Καϊλή, ενώ τα άλλα 500 προέρχονται από τον σύζυγό της. Οι Αρχές ερευνούν πλέον τα οικονομικά και το σκοπό της ίδρυσης της εταιρείας, καθώς θεωρείται ύποπτη η χρονική συγκυρία με τις συναλλαγές με το Κατάρ, την έρευνα και τη σύλληψη της ευρωβουλευτή.

Η εντολή για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα αφορά την Εύα Καϊλή, τον σύζυγό της, τους γονείς και άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (αδέλφια) ενώ αναφέρεται σε ακίνητα, λογαριασμούς, πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά προϊόντα, εταιρείες και συμμετοχές σε αυτές και λοιπά.

Πρωτίστως, όμως, η δέσμευση στοχεύει στην αναζήτηση και στο μπλοκάρισμα μετρητών ή ακριβών κινητών πραγμάτων (δώρων) που μπορεί να αποδειχθεί ότι συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αδίκημα που έχει αποδοθεί ήδη από τις βελγικές αρχές και ερευνάται για την Εύα Καϊλή και τον ιταλικής καταγωγής σύζυγό της.

Πλέον, η Εύα Καϊλή κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρίσκεται προφυλακισμένη στη φυλακή υψίστης ασφαλείας των Βρυξελλών Σεν Ζιλ. Η Ευρωβουλευτής κι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, δήλωσε σοκαρισμένη και εμβρόντητη από τα όσα της προσάπτουν οι βελγικές Αρχές, ωστόσο, οι Βέλγοι φέρονται να έχουν στη διάθεσή τους αδιάσειστα στοιχεία για την τεκμηρίωση της κατηγορίας κατά της Θεσσαλονικιάς πολιτικού.

Ταυτόχρονα, ενώ κρατείτο στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών Σεν Ζιλ αλλά σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στις νέες φυλακές που δημιουργήθηκαν στην περιοχή Haren, στο βορειοανατολικό άκρο της περιφέρειας των Βρυξελλών. Δεν είναι επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αλλά αυτό κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά στις Βρυξέλλες, όπως μεταδίδει η δημόσια τηλεόραση.

Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στην αυριανή απόφαση του δικαστή, εάν θα την αφήσει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή αν δεν της επιτρέψει να βγει. Η ίδια έχει δικηγόρο ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής και θεωρείται από τους κορυφαίους για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια υπόθεση με έναν δικαστή πάρα πολύ αυστηρό. Θεωρείται από τους πιο ακέραιους σε περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων, οπότε χρειαζόταν και έναν πολύ ισχυρό δικηγόρο. Ο δικηγόρος της, κατά την ΕΡΤ, είναι ο Αντρέ Ριζόπουλος.

Παράλληλα υπήρξε μια αναφορά ότι μέσω του δικηγόρου της, τής ζήτησαν να παραιτηθεί και η κα Καϊλή αρνήθηκε.

Την απόφαση για διαγραφή της Εύας Καϊλή ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απόφαση έχει άμεση ισχύ και έρχεται μετά την αναστολή της ιδιότητας μέλους που αποφασίστηκε την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα κατά την οποία έγινε η προσαγωγή της κυρίας Καϊλή προς ανάκριση από τις βελγικές αρχές.

