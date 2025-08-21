Το Apple TV+ αυξάνει τις τιμές για πρώτη φορά από το 2023

Ειδικότερα, η μηνιαία συνδρομή για το Apple TV+ από σήμερα Πέμπτη ανέρχεται στα 12,99 δολάρια για τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, μεταδίδει το CNBC.

Ακολουθώντας την πρακτική πολλών κολοσσών όπως το Spotify και το Netflix, η Apple προχωρά σε αύξηση των τιμών συνδρομητική υπηρεσία streaming Apple TV+.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η νέα τιμή θα ισχύσει για τους τρέχοντες συνδρομητές 30 ημέρες μετά την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης. Η ετήσια τιμή συνδρομής δεν θα αλλάξει.

Για τους νέους συνδρομητές, η αυξημένη τιμή θα ξεκινά μετά από μία δοκιμαστική περίοδο 7 ημερών.

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση τιμών για την υπηρεσία από το 2023, όταν η Apple είχε ανεβάσει την τιμή στα 9,99 δολάρια από 6,99 δολάρια. Η εταιρεία είχε αυξήσει την τιμή το 2022 από 4,99 δολάρια.

Το Apple TV+ αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες της εταιρείας, ωστόσο η Apple δεν δημοσιεύει στοιχεία για την τηλεθέαση εντός της πλατφόρμας. Μια έκθεση του The Information νωρίτερα φέτος ανέφερε ότι η υπηρεσία streaming χάνει περισσότερα από 1 δισ. δολάρια ετησίως, ενώ οι συνδρομές εκτοξεύτηκαν στα 45 εκατομμύρια.

Νωρίτερα φέτος, η Apple κατέστησε διαθέσιμη την υπηρεσία streaming και σε τηλέφωνα Android σε μια κίνηση που θα μπορούσε να ανοίξει την εταιρεία σε περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως.