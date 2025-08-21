ΗΠΑ: Εφετείο ακυρώνει την ποινή 464 εκατ. δολαρίων κατά του Τραμπ - Την χαρακτήρισε «ολοκληρωτική νίκη»

ο εφετείο έκρινε την ποινή «υπερβολική» αλλά απεφάνθη ότι ο Τραμπ πράγματι παρανόμησε.

Απορρίφθηκε από το εφετείο της Νέας Υόρκης η ποινή των 464 εκατ. δολαρίων για απάτη που είχε επιβληθεί στον Ντόναλντ Τραμπ και την εταιρεία του σε μία αστική αγωγή σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών του στοιχείων, ωστόσο επιβεβαίωσε την ποινική του ευθύνη στην υπόθεση, χαρίζοντάς του μία νίκη επί του γενικού εισαγγελέα της πολιτείας.

Η αρχική απόφαση είχε εκδοθεί τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον έπειτα από μία ακροαματική διαδικασία που κράτησε τρεις μήνες, έκρινε ότι ο Τραμπ εμφάνιζε αυξημένη την αξία των ακινήτων του επί αρκετά χρόνια πριν εκλεγεί πρόεδρος το 2017, με σκοπό να εξαπατά δανειστές και ασφαλιστές και να εξασφαλίζει καλύτερους όρους δανείων για την εταιρεία του, την Trump Organization. Την Πέμπτη, το εφετείο έκρινε την ποινή «υπερβολική» αλλά απεφάνθη ότι ο Τραμπ πράγματι παρανόμησε.

Ο Τραμπ όφειλε να καταβάλει το 98% του προστίμου ενώ για το υπόλοιπο κρίθηκαν υπόλογοι οι γιοι του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ και ένας πρώην συνεργάτης του στον Trump Organization, ο οικονομικός διευθυντής Άλεν Γουάισελμπεργκ. Ο Ένγκορον απαγόρευσε επίσης στον ίδιο τον Τραμπ και την εταιρεία του να αιτούνται δάνεια από τράπεζες της Νέας Υόρκης για τρία χρόνια. Στους δύο γιους του απαγορεύτηκε να διαχειρίζονται την εταιρεία για δύο χρόνια. Το εφετείο είχε αναστείλει προσωρινά αυτές τις απαγορεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης, διατηρώντας όμως την ελέγκτρια που είχε διορίσει το πρωτοδικείο στον Trump Organization στην εργασία της.

Σύμφωνα με το Bloomberg, με την πολυαναμενόμενη απόφαση του ενδιάμεσου εφετείου της πολιτείας, εξαλείφεται μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές υποχρεώσεις του Τραμπ. Παράλληλα, η απόφαση θεωρείται ήττα για τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, η οποία είχε ασκήσει δίωξη στον Τραμπ για απάτη το 2022.

Ο Τραμπ αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Οι δικηγόροι του έλεγαν ότι το πρόστιμο ήταν υπερβολικό και ότι η Τζέιμς υπερέβαλε των καθηκόντων της.

Τραμπ: «Ολοκληρωτική νίκη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «ολοκληρωτική νίκη» την απόφαση Εφετείου της Νέας Υόρκης το οποίο ακύρωσε νωρίτερα σήμερα το πρόστιμο ύψους σχεδόν μισού δισεκ. δολαρίων που του είχε επιβληθεί για οικονομική απάτη. Ταυτόχρονα, ζήτησε να επιβληθεί ποινή επίπληξης για «κατάχρηση εξουσίας» στον δικαστή που είχε ασχοληθεί με την υπόθεση πρωτοδίκως.

«Επρόκειτο για ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών» επανέλαβε για πολλοστή φορά στη μακροσκελή ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social. «Όλα όσα έκανα ήταν απολύτως σωστά, ακόμη και τέλεια», πρόσθεσε.

«Τεράστια νίκη» σχολίασε εξάλλου σε δική του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ και ο γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, που ήταν επίσης κατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση. «ήταν ανέκαθεν ένα κυνήγι μαγισσών, μια παρέμβαση στις εκλογές και μια παρωδία δικαιοσύνης (…) και ακόμη και ένα προοδευτικό Εφετείο της Νέας Υόρκης συμφωνεί», ανέφερε.

Φωτογραφία: @associatedpress