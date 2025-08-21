Δυσαρεστημένοι οι Έλληνες με την οικονομική τους κατάσταση – Προτελευταίοι στην Ευρώπη το 2022

Δεύτεροι από το τέλος όσον αφορά τον δείκτη ικανοποίησης βάσει της οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη βρέθηκαν οι Έλληνες για το 2022.
Πιο συγκεκριμένα, με κλίμακα από το 0 έως το 10, οι άνθρωποι άνθρωποι στην ΕΕ αξιολόγησαν την οικονομική τους κατάσταση με 6,6.
Όταν η αξιολόγηση είναι κάτω από 6, σημαίνει ότι οι άνθρωποι είναι περισσότερο δυσαρεστημένοι παρά ικανοποιημένοι με την οικονομική τους κατάσταση.
Η Ελλάδα είχε βαθμολογία 5,3, ξεπερνώντας μετά βίας τη βάση, ενώ στον «πάτο» της σχετικής λίστας βρίσκεται μόνο η Βουλγαρία με 4,6.
Ακριβώς πάνω από τη χώρα μας είναι η Κροατία (5,7), η Σλοβακία (5,8), η Ουγγαρία και η Λετονία (αμφότερες με 5,9).
Τα υψηλότερα επίπεδα εντοπίστηκαν στην Ολλανδία και τη Φινλανδία, με 7,6 αντιστοίχως, ενώ ακολούθησαν Σουηδία με 7,4 και Αυστρία με 7,3.