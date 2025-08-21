Οριακές απώλειες για τον χρυσό

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,3%, ενώ τα futures του χρυσού σημείωσαν πτώση 0,2%.

Οριακή πτώση σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Παρασκευή, την ίδια ώρα που το δολάριο ενισχύθηκε, καθώς το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στην ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole του Wyoming, όπου ενδέχεται να δώσει σήματα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.

Πιο αναλυτικά, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,3% στα 3.337 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού σημείωσαν πτώση 0,2% στα 3.386 δολάρια ανά ουγγιά. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ σημείωσε άνοδο 0,4%, καθιστώντας το χρυσό που τιμολογείται σε δολάρια ΗΠΑ ακριβό για τους αγοραστές του εξωτερικού.

Ο Πάουελ αναμένεται να μιλήσει στο συνέδριο του Jackson Hole για τις οικονομικές προοπτικές της χώρας και τη στάση της Fed όσον αφορά την πολιτική της την Παρασκευή.

Η Fed έχει διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα από τον Δεκέμβριο, αλλά οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 71% πιθανότητα μείωσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρακτικά της Fed που δημοσιεύτηκαν χθες έδειξαν ότι κυρίαρχη ανησυχία των αξιωματούχων ήταν η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Απεικονίζονται μάλιστα οι διαφορετικές απόψεις των μελών της επιτροπής χάραξης νομισματικής πολιτικής, οι οποίοι ψήφισαν τελικά να διατηρήσουν σταθερό το βασικό επιτόκιο παρά τις αντιρρήσεις δύο διοικητών της Fed που υποστήριξαν μία μείωση. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν υποστήριξαν την εκκίνηση χαλάρωσης της πολιτικής από την Fed, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφωνούν με την απόφαση.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι σημείωσε κέρδη 0,6% στα 38,10 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα κέρδισε 1,1% στα 1.354,20 δολάρια ενώ το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,6% στα 1.107,41 δολάρια.