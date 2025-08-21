Κάθε καλοκαίρι οι κορυφαίοι σύλλογοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επιδίδονται σε έναν αγώνα δαπανών για να εξασφαλίσουν τα μεγαλύτερα ταλέντα και να συμπληρώσουν με ιδανικό τρόπο τα ρόστερ των ομάδων τους.

Κάθε καλοκαίρι οι κορυφαίοι σύλλογοι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου επιδίδονται σε έναν αγώνα δαπανών για να εξασφαλίσουν τα μεγαλύτερα ταλέντα και να συμπληρώσουν με ιδανικό τρόπο τα ρόστερ των ομάδων τους.

Αυτή η μάχη, η οποία έχει γιγαντωθεί τα τελευταία χρόνια, έχει πυροδοτήσει το φαινόμενο της αγοράς χρέους από τις ομάδες, οι οποίες χρησιμοποιούν ως εγγύηση τα έσοδα που θα λάβουν από την μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή που θέλουν να αποκτήσουν.

Με τις δαπάνες για παίκτες να ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια το φετινό καλοκαίρι, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο γίνεται τόσο μεγάλο που ξεπερνά τους μικρούς χρηματοδότες και αρχίζει να προσελκύει τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο του ιδιωτικού δανεισμού. Η Apollo Global Management και η Blackstone είναι οι τελευταίες που εξετάζουν συμφωνίες χρηματοδότησης, όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

«Σίγουρα είναι ένας τομέας στον οποίο ασχολούμαστε, πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρων - πιστεύουμε ότι αντιπροσωπεύει μια συναρπαστική ανταμοιβή κινδύνου», δήλωσε ο Τρίσταμ Λιτς, επικεφαλής της Ευρώπης στην Apollo, σε συνέντευξη στο Bloomberg. «Ο κόσμος του αθλητισμού φαίνεται να προσελκύει όλο και περισσότερα χρήματα συνεχώς» τονίζει.

Αυτά τα ιδρύματα εμπλέκονται επειδή τα έξοδα μεταγραφής - που πλέον ξεπερνούν συνήθως τα 100 εκατομμύρια δολάρια για έναν μόνο παίκτη - έχουν εκτοξευθεί σε όλη την Ευρώπη. Ορισμένα από αυτά αρχίζουν επίσης να εδραιώνονται πιο βαθιά στη χρηματοδότηση του αθλητισμού, με την Apollo να δανείζει χρήματα στην αγγλική ομάδα Nottingham Forest τον Ιούλιο και την Oaktree Capital Management να αναλαμβάνει την Ίντερ πέρυσι.

«Παραδοσιακά, οι μεταγραφές παικτών γίνονταν από μια μικρή ομάδα εξειδικευμένων δανειστών, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, πολλά μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν δείξει ενδιαφέρον», δήλωσε ο Σεμπάστιαν Γουάιτ, διευθύνων σύμβουλος της Linklaters.

Οι αμοιβές για τους παίκτες συνήθως μονοπωλούν τους ισολογισμούς των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Ενώ οι κορυφαίες ομάδες έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον παραδοσιακό δανεισμό, υποστηριζόμενη από τις πωλήσεις εισιτηρίων, τα δικαιώματα μέσων ενημέρωσης και την παγκόσμια εμπορική προώθηση, οι μεταγραφές μετατρέπονται σε σανίδα σωτηρίας για τους μικρότερους συλλόγους, δεδομένου ότι πολλοί λειτουργούν με ζημία.

Οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι ανέφεραν καθαρές ζημίες 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ (1,4 δισεκατομμύρια δολάρια) το 2023, και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι και το 2024 ήταν ζημιογόνο, σύμφωνα με έκθεση της UEFA.

Οι πωλήσεις παικτών στα έξι κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης έχουν ανέλθει συνολικά σε πάνω από 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με στοιχεία του transfermarkt.com. Τα χρήματα καταβάλλονται συχνά σε δόσεις σε διάστημα αρκετών ετών, δημιουργώντας μελλοντικές ταμειακές ροές από τις οποίες οι σύλλογοι μπορούν να αποκομίσουν έσοδα.

Από την Νότιγχαμ Φόρεστ στην Λίβερπουλ

Το σπάσιμο των πληρωμών συμβάλλει στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών και αυξάνει ακόμη και τα ποσά των μεγαγραφών, σύμφωνα με τον Francesco Filia, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Fasanara Capital, μιας εναλλακτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Λονδίνο. Βοηθά επίσης στη μείωση του τεράστιου χρηματοδοτικού χάσματος μεταξύ μεγάλων και μικρών συλλόγων, όπως αναφέρει «καθιστώντας δυνατές τις συμφωνίες χωρίς περιορισμούς ρευστότητας». Ο Φασανάρα έχει δανείσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια σε ομάδες στην Ευρώπη σε διάστημα τριών ετών, αν και αρνήθηκε να κατονομάσει τους συλλόγους.

Η πιθανή είσοδος ιδιωτικών πιστωτικών εταιρειών στο «παιχνίδι» έρχεται μετά από μια επιβράδυνση στις παραδοσιακές δραστηριότητες άμεσου δανεισμού τους, μετά από χρόνια ιλιγγιώδους ανάπτυξης.

Η Apollo βλέπει το χρέος που βασίζεται σε μεταγραφές παικτών ως μέρος της επιχείρησής της με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων.

«Ο δανεισμός έναντι απαιτήσεων από αντισυμβαλλόμενους υψηλής ποιότητας είναι κάτι που είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε με ανταγωνιστικό τρόπο», τονίζει ο Λιτς.

Μερικές φορές, αυτός μπορεί να είναι ο μόνος τύπος χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμος σε μικρότερες ποδοσφαιρικές ομάδες, δήλωσε ο Σάσα Ριαζάντσεφ, σύμβουλος της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπέρνλι και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Έβερτον.

«Η ομάδα πώλησης μπορεί να εκμεταλλευτεί την υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση, ας πούμε, μιας ομάδας από τις έξι κορυφαίες της Premier League, οδηγώντας σε χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης από το δικό της», είπε.

Στην Αγγλία, η Νότιγχαμ Φόρεστ έλαβε δάνειο 28 εκατ. λιρών (38 εκατ. δολ.) με επιτόκιο 8,2% από την Macquarie Group Ltd. το 2023, υποστηριζόμενο από μελλοντικά έσοδα από την πώληση του Μπρέναν Τζόνσον στην Τότεναμ, σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα. Η Λέστερ, η οποία μόλις υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, έκανε μια παρόμοια συμφωνία για την πώληση του Χάρβεϊ Μπαρνς στη Νιούκαστλ. Η Φόρεστ και η Λέστερ αρνήθηκαν να σχολιάσουν, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Εταιρείες όπως η Macquarie και η Aldermore Group Plc ήταν ενεργοί δανειστές στην Αγγλία, ενώ στην ηπειρωτική Ευρώπη η Internationales Bankhaus Bodensee AG της Γερμανίας και η ιταλική Banca Sistema SpA είναι σημαντικοί «παίκτες».

«Εάν πουλήσετε έναν παίκτη, με αυτές τις πληρωμές να είναι πιθανό να καταβληθούν σε δόσεις σε διάστημα ενός έως πέντε ετών, υπάρχουν πολλές τράπεζες και funds που δραστηριοποιούνται στην προκαταβολή χρημάτων», δήλωσε ο Τρέβορ Γουάτκινς, παγκόσμιος επικεφαλής αθλητισμού στη δικηγορική εταιρεία Pinsent Masons, ο οποίος ηγήθηκε της εξαγοράς της Μπόρνμουθ από την βάση των οπαδών και έγινε πρόεδρος.

Ανέφερε ως παράδειγμα την πιθανή πώληση του Αλεξάντερ Ισάκ από τη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ στη Λίβερπουλ — την πιο «καυτή» μεταγραφική περίπτωση αυτές τις μέρες στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

«Η αγορά χρηματοδότησης είναι ισχυρή, που μπορούν να εξετάσουν αν η λήψη χρημάτων προκαταβολικά, έστω και με έκπτωση, από έναν δανειστή θα τους επέτρεπε να κάνουν περισσότερα στην αγορά από το να λαμβάνουν απλώς τις δόσεις όταν αυτές λήγουν», είπε.

Επιτόκια και προφίλ ομάδων

Φυσικά, ένα τέτοιο χρέος θα έχει ένα κόστος που εξαρτάται από το οικονομικό προφίλ του δανειολήπτη. Η τιμολόγηση μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, με ορισμένους αναλυτές να λένε ότι ένα τυπικό ομόλογο με εγγύηση μεταγραφών θα είχε ένα επιτόκιο περίπου 500 μονάδων βάσης πάνω από τα επιτόκια αναφοράς, μεταφραζόμενο σε απόδοση περίπου 8%-9%, ενώ άλλοι είπαν ότι θα μπορούσε να είναι χαμηλότερα στις 300 μονάδες βάσης.

Ο Ριαζάντσεφ είπε ότι τα επιτόκια μπορούν να είναι τόσο χαμηλά μέχρι και τις 150 μονάδες βάσης για τους δανειολήπτες με κορυφαίο προφίλ.

Οι μελλοντικές πληρωμές των μεταγραφών θεωρούνται ως ακλόνητη εγγύηση από τους δανειστές, επειδή η παγκόσμια ρυθμιστική αρχή ποδοσφαίρου FIFA και η ευρωπαϊκή αντίστοιχη UEFA επιβάλλουν αυστηρές ποινές στους συλλόγους που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για μεταγραφές.

«Οι παραδοσιακές τράπεζες δεν είναι πολύ δραστήριες στον κόσμο του ποδοσφαίρου», δήλωσε ο Ντιέγκο Λινιάνα, επικεφαλής εταιρικής στρατηγικής στην Banca Sistema, η οποία τον Ιούνιο ολοκλήρωσε ένα πακέτο τιτλοποίησης ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφές και δικαιώματα μέσων ενημέρωσης σε όλη την Ευρώπη. «Η ανάγκη για ρευστότητα — με τις εισροές μετρητών να καθυστερούν ως επί το πλείστον χρονικά — ικανοποιείται καλύτερα από εξειδικευμένους δανειστές» τόνισε.