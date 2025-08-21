ΗΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 11.000 οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Με τον μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών αυξήθηκε περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας.

Με τον μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών αυξήθηκε περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας, σημάδι ότι οι απολύσεις αυξάνονται και η αγορά εργασίας αποδυναμώνεται.

Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 11.000 και ανήλθαν στις 235.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εργασίας, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών του Reuters για 225.000 νέες αιτήσεις.

Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, ένα σημαντικό μέτρο για τις προσλήψεις, αυξήθηκε κατά 30.000 στα 1,972 εκατ. στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2021 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου.

Η αγορά εργασίας είναι «παγιδευμένη» μεταξύ του χαμηλού αριθμού απολύσεων και των μειωμένων προσλήψεων, καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στην προστατευτική εμπορική πολιτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές προϊόντων στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου αιώνα.

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ που επικαλείται το Reuters, το τελευταίο τρίμηνο, η αγορά εργασίας πρόσθετε κατά μέσο όρο 35.000 θέσεις ανά μήνα, ενώ η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε το β' τρίμηνο με τον πιο αργό ρυθμό από το δ' τρίμηνο του 2022.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image