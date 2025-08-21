Wall Street: Πέμπτη σερί ημέρα πτώσης για S&P 500 ενόψει της ομιλίας Πάουελ στο Jackson Hole

Οι επενδυτές θα βρεθούν σε αναζήτηση σημάτων για την πορεία των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του προέδρου της Federal Reserve.

Ήπιες απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street την Πέμπτη, με τον S&P 500 να επεκτείνει το σερί απωλειών για πέμπτη μέρα, καθώς τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η Walmart φαίνεται πως «ταρακούνησαν» το επενδυτικό ηθικό. Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ, αφού είδαν τον αριθμό των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας να αυξάνεται με τον μεγαλύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών την περασμένη εβδομάδα.

Το βλέμμα των επενδυτών βρίσκεται πλέον στην ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole του Wyoming, όπου ενδέχεται να δώσει σήματα σχετικά με την πορεία των επιτοκίων. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed αποτιμούν σε σχεδόν 80% την πιθανότητα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Υπενθυμίζεται ότι τα πρακτικά της Fed που δημοσιεύτηκαν χθες έδειξαν ότι κυρίαρχη ανησυχία των αξιωματούχων ήταν η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η πορεία του πληθωρισμού, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα. Απεικονίζονται μάλιστα οι διαφορετικές απόψεις των μελών της επιτροπής χάραξης νομισματικής πολιτικής, οι οποίοι ψήφισαν τελικά να διατηρήσουν σταθερό το βασικό επιτόκιο παρά τις αντιρρήσεις δύο διοικητών της Fed που υποστήριξαν μία μείωση. Οι Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπάουμαν υποστήριξαν την εκκίνηση χαλάρωσης της πολιτικής από την Fed, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά από το 1993 που 2 αξιωματούχοι διαφωνούν με την απόφαση.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 0,34%, ή 152 μονάδες, στις 44.785 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε 0,40% στις 6.369 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq διολίσθησε 0,34% στις 21.100 μονάδες. Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, ο S&P 500 χάνει σχεδόν 1%, ο Nasdaq διολισθαίνει κατά 2,1%, ενώ ο Dow Jones υποχωρεί οριακά κατά 0,1%.

Τεχνολογικοί κολοσσοί όπως η Nvidia, η AMD, η Palantir και η Meta έχουν δεχθεί σημαντικές πιέσεις αυτή την εβδομάδα μετά την έντονη άνοδο από τα χαμηλά του περασμένου Απριλίου.

Στο ταμπλό, η Walmart υποχώρησε 4,5% αφότου προχώρησε σε αναβάθμιση του outlook για τα κέρδη και τις πωλήσεις ολόκληρου του έτους, μετά το ισχυρό β' τρίμηνο παρά τα αυξημένα κόστη από τους υψηλούς δασμούς Τραμπ. Πλέον αναμένει ότι οι καθαρές πωλήσεις θα αυξηθούν μεταξύ 3,75% και 4,75% για το οικονομικό έτος, από 3% έως 4% προηγουμένως ενώ αναθεώρησε ανοδικά και τις προσαρμοσμένες προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή στα 2,52 έως 2,62 δολάρια, από το προηγούμενο εύρος των 2,50 έως 2,60 δολαρίων ανά μετοχή.

Ειδικότερα, στο β' τρίμηνο η Walmart ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 68 σεντς ανά μετοχή ενώ τα έσοδά της ανήλθαν σε 177,4 δισ. δολάρια, έναντι πρόβλεψης για 176,16 δισ. δολάρια και πάνω από τα 169,34 δισ. δολάρια για την ίδια χρονική περίοδο του περασμένου έτους.

Επιπλέον, απώλειες 0,5% σημείωσε η μετοχή της Boeing μετά την είδηση πως η εταιρεία αεροναυπηγικής βρίσκεται σε συνομιλίες με την Κίνα για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών, όπως αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν το θέμα Η πιθανή παραγγελία θα είναι η πρώτη μεγάλη αγορά αεροσκαφών Boeing από την Κίνα από την εποχή της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα και την προηγούμενη θητεία του.

Στα μάκρο της ημέρας, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 11.000 και ανήλθαν στις 235.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείο Εργασίας, έναντι των εκτιμήσεων των αναλυτών του Reuters για 225.000 νέες αιτήσεις. Παράλληλα, ο αριθμός των ατόμων που εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, ένα σημαντικό μέτρο για τις προσλήψεις, αυξήθηκε κατά 30.000 στα 1,972 εκατ. στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2021 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 9 Αυγούστου.