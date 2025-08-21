Ειδήσεις | Διεθνή

Λίβανος: Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ χαιρετίζει την έναρξη του αφοπλισμού στους παλαιστινιακούς καταυλισμούς

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ χαιρέτισε σήμερα τα μέτρα που ελήφθησαν στον Λίβανο για να αρχίσει ο αφοπλισμός των παρατάξεων στους παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς της χώρας.

Ο Μπάρακ συνεχάρη με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την κυβέρνηση του Λιβάνου και το παλαιστινιακό κίνημα Φάταχ για τη «συμφωνία τους για τον εθελούσιο αφοπλισμό στους καταυλισμούς της Βηρυτού», κάνοντας λόγο για ένα «ιστορικό στάδιο προς την ενότητα και τη σταθερότητα», μετά την ανακοίνωση από λιβανοπαλαιστινιακή επιτροπή της έναρξης σήμερα της διαδικασίας βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Μάιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Λίβανος
ΗΠΑ
Παλαιστίνη

