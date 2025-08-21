Νετανιάχου: Έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα

«Έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε σήμερα ότι θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τον τερματισμό του πολέμου υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ.

Μιλώντας σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα ο Νετανιάχου είπε ότι θα συναντηθεί απόψε με τους στρατιωτικούς διοικητές για να εγκριθούν τα σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς.

«Ταυτόχρονα, έδωσα οδηγίες για να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και για να τερματιστεί ο πόλεμος υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» είπε, προσθέτοντας: «Βρισκόμαστε σε φάση λήψης αποφάσεων».

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε και σήμερα την πίεση στην Πόλη της Γάζας, με σφοδρούς βομβαρδισμούς τη νύχτα. Την Τετάρτη, ο στρατός κάλεσε 60.000 εφέδρους να παρουσιαστούν, ένδειξη ότι η κυβέρνηση προχωρά στο σχέδιο κατάληψης του μεγαλύτερου αστικού κέντρου του παλαιστινιακού θύλακα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Μέχρι να παρουσιαστούν για υπηρεσία οι έφεδροι, κάτι που ενδεχομένως θα πάρει αρκετές εβδομάδες, οι μεσολαβητές έχουν στη διάθεσή τους κάποιον χρόνο για να γεφυρώσουν τις διαφορές των δύο πλευρών στην πρόταση εκεχειρίας, την οποία έχει ήδη αποδεχθεί η Χαμάς. Η πρόταση αυτή προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και την παράδοση 18 σορών που κρατά η Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει περίπου 200 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές σε ισραηλινές φυλακές.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι οι περίπου 50 όμηροι που παραμένουν στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν όλοι μαζί. Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι τουλάχιστον 20 από αυτούς είναι ακόμη εν ζωή.

Ο Νετανιάχου δεν έκανε σήμερα καμία σαφή αναφορά στην πρόταση αυτή που του υπέβαλαν η Αίγυπτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η Χαμάς ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι την αποδέχεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ