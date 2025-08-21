Tax & Labour | Εργασιακά

Στους Έλληνες το πανευρωπαϊκό «χρυσό» για υπερεργασία το 2024

Newsroom
Στους Έλληνες το πανευρωπαϊκό «χρυσό» για υπερεργασία το 2024
Την πανευρωπαϊκή πρωτιά στην υπερεργασία, δηλαδή στην αφιέρωση 49 ή και περισσότερων ωρών εβδομαδιαίως για εργασία κατέκτησαν το 2024 οι Έλληνες.

Την πανευρωπαϊκή πρωτιά στην υπερεργασία, δηλαδή στην αφιέρωση 49 ή και περισσότερων ωρών εβδομαδιαίως για εργασία κατέκτησαν το 2024 οι Έλληνες σύμφωνα με τη Εurostat.

Ειδικότερα, η Ελλάδα έλαβε το «χρυσό» διαθέτοντας το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με υπερεργασία (12,4%), με την Κύπρο (10,0%) να έρχεται δεύτερη και τη Γαλλία (9,9%) να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (0,4%), τη Λετονία (1,0%) και τη Λιθουανία (1,4%). Συνολικά την περασμένη χρονιά, το 6,6% των απασχολούμενων ηλικίας 20 έως 64 ετών στην ΕΕ τελούσε υπό καθεστώς υπερεργασίας.

Ωστόσο, το ποσοστό αυτό σε όλη τη Γηραιά Ήπειρο έχει μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, από 9,8% το 2014 και 8,4% το 2019. Το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων σε υπερεργασία (27,5% επί του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων) ήταν υψηλότερο από αυτό των μισθωτών (3,4% επί του συνόλου).

Από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, όπως ορίζονται από τη διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση επαγγελμάτων (ISCO), στην κορυφή βρέθηκαν οι ειδικευόμενοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (26,2% επί του συνόλου) και οι διευθυντές (21,1% επί του συνόλου).

tags:
Εργαζόμενοι
Ελλάδα
Eurostat
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρώπη
