Ένα βήμα πριν τη Ντάουνινγκ Στριτ ο Ρίσι Σούνακ μετά και την αποχώρηση Τζόνσον

Ανοιχτός ο δρόμος για τον Ρίσι Σούνακ προς τη Ντάουνινγκ Στριτ μετά την αιφνιδιαστική απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να αποσυρθεί από την κούρσα της διαδοχής Τρας για το «τιμόνι» των Συντηρητικών και της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Ρίσι Σούνακ έκανε ένα τεράστιο βήμα για να γίνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, μετά την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον από την κούρσα διαδοχής που ξεκίνησε από την παραίτηση της Λιζ Τρας την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε μια σύντομη δήλωση στο Twitter αργά την Κυριακή -λίγο αφότου ο Τζόνσον επεσήμανε ότι δεν θα άντεχε τον διχασμό στον κόμμα των Συντηρητικών- ο Σούνακ υποσχέθηκε να ηγηθεί με «ακεραιότητα, επαγγελματισμό και υπευθυνότητα» εάν γίνει ο νέος επικεφαλής στο Νο. 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.

That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.

I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022