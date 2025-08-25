Φωτιά τώρα στα Αμπελάκια Σαλαμίνας

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενες περιοχές.

Πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελάκια Σαλαμίνας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 15 πυροσβεστικά οχήματα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο ενώ συνδράμουν και υδροφόρες οχημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ