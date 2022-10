Βρετανία: Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία η Λιζ Τρας

Ραγδαίες εξελίξεις στην Βρετανία με τη Λιζ Τρας να αποχωρεί από την πρωθυπουργία μετά και την παραίτηση της υπουργού Εσωτερικών της κυβέρνησής της και την αντιπαράθεση που ξέσπασε στο κοινοβούλιο μεταξύ βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος.

Την παραίτησή της από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε η Λιζ Τρας, μόλις 45 ημέρες μετά από την ανάληψη των καθηκόντων της, με τη χώρα να βυθίζεται στο χάος.

Σε δηλώσεις της έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, η κα Τρας έκανε γνωστό πως παραιτείται από την ηγεσία των Συντηρητικών της Βρετανίας, ενώ ήδη ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής της στην πρωθυπουργία. Η Τρας υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την εντολή» με την οποία εξελέγη και ότι θα υπάρξουν εσωκομματικές εκλογές στους Συντηρητικούς για την ηγεσία «που θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας».

Η ίδια ενημέρωσε πως δεν μπόρεσε να εκπληρώσει το όραμά της και αποχωρεί από το πόστο της. «Δημιουργήσαμε ένα όραμα για μια οικονομία χαμηλών φόρων και υψηλής ανάπτυξης που θα εκμεταλλευόταν το Brexit. Αναγνωρίζω, ωστόσο, δεδομένης της κατάστασης, δεν μπορώ να τηρήσω τις δεσμεύσεις μου για τις οποίες εξελέχθη από το Συντηρητικό Κόμμα. Ως εκ τούτου, μίλησα με τον Βασιλιά για να ανακοινώσω ότι παραιτούμαι από αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος» τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε πως «σήμερα το πρωί, συναντήθηκα με τον πρόεδρο της Επιτροπής 1922 Γκράχαμ Μπρέιντι. Συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξει μια εκλογή ηγεσίας που θα ολοκληρωθεί εντός της επόμενης εβδομάδας. Αυτό θα διασφαλίσει ότι παραμένουμε σε ένα μονοπάτι εκπλήρωσης των δημοσιονομικών μας σχεδίων και ότι διατηρούμε την οικονομική σταθερότητα και εθνική ασφάλεια της χώρας μας».

Liz Truss has resigned as U.K. Prime Minister after just six weeks in office. Read more: https://t.co/7vDdbOS2lu pic.twitter.com/L3D2SLnJTT

— CNBC International (@CNBCi) October 20, 2022