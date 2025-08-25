ΗΠΑ: Τα αυτοκίνητα είναι τόσο ακριβά που οι αγοραστές κλείνουν 7ετή δάνεια

Κάποτε ήταν σπάνια, πλέον αποτελούν τη νέα κανονικότητα... Τα επταετή δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου έχουν μετατραπεί ως τη λύση για να αντέξουν οικονομικά οι Αμερικανοί την απόκτηση ενός καινούργιου οχήματος.

Κάποτε ήταν σπάνια, πλέον αποτελούν τη νέα κανονικότητα... Τα επταετή δάνεια για την αγορά αυτοκινήτου έχουν μετατραπεί ως τη λύση για να αντέξουν οικονομικά οι Αμερικανοί την απόκτηση ενός καινούργιου οχήματος, αφού οι μέσες τιμές πώλησης έχουν αυξηθεί κατά 28% σε πέντε χρόνια, πλησιάζοντας τα 50.000 δολάρια.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σε σύγκριση με ένα πενταετές δάνειο, μπορούν να κάνουν τη διαφορά μεταξύ μιας μηνιαίας δόσης 1.000 δολαρίων και μιας δόσης 780 δολαρίων. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, τα επταετή δάνεια αντιπροσώπευαν το 21,6% όλων των χρηματοδοτήσεων για νέα οχήματα, σύμφωνα με το Edmunds.com. Τα εξαετή δάνεια, που κάποτε θεωρούνταν το ανώτερο διάστημα χρονικά, είναι πλέον τα πιο συνηθισμένα, αντιπροσωπεύοντας το 36,1% των δανείων στο δεύτερο τρίμηνο. Ορισμένοι αγοραστές επιλέγουν ακόμη και οκταετή δάνεια, αν και εξακολουθούν να αποτελούν ένα μικρό κλάσμα της αγοράς.

«Ως καταναλωτής, όταν διαπραγματεύεστε ένα αυτοκίνητο και προσπαθείτε να υπολογίσετε τη μηνιαία πληρωμή σας, ο μόνος τρόπος που έχετε πραγματικά για να ελέγξετε αυτήν την πληρωμή είναι η διάρκεια», δήλωσε ο Τάισον Τζόμινι ανώτερος αντιπρόεδρος αναλυτικών στοιχείων στην ερευνητική εταιρεία J.D. Power.

Ωστόσο, αυτές οι μακροχρόνιες επιλογές έχουν και σοβαρά μειονεκτήματα, τόσο για τους αγοραστές όσο και για τους αντιπροσώπους. Ένα μακροπρόθεσμο δάνειο σημαίνει ότι ο αγοραστής αυξάνει την αξία του αυτοκινήτου πιο αργά, επομένως μπορεί να καθυστερήσει την αντικατάστασή του, ένα πρόβλημα για τους αντιπροσώπους που χρειάζονται επαναλαμβανόμενους πελάτες. Έτσι οι οδηγοί όταν έρχεται η ώρα να πουλήσουν, είναι πιο πιθανό να βρεθούν να οφείλουν περισσότερα στο δάνειο από ό,τι αξίζει τώρα το αυτοκίνητό τους.

Τα μεγαλύτερα δάνεια προσθέτουν επίσης στο συνολικό κόστος του αυτοκινήτου. Ο μέσος τόκος που καταβάλλεται για ένα δάνειο 84 μηνών είναι 15.460 δολάρια, δήλωσε ο Ιβάν Ντρούρι, διευθυντής πληροφοριών στο Edmunds.com. Αυτό είναι 4.600 δολάρια περισσότερο από τον μέσο όρο ενός πενταετούς δανείου, ποσό το οποίο παλιά ήταν τυπικό.

«Οι άνθρωποι σκέφτονται: "Μπορώ να το αντέξω οικονομικά τώρα και τα πράγματα θα βελτιωθούν για την κατάστασή μου, κάτι που θα το κάνει πιο προσιτό"», αναφέρει ο Ντρούρι. «Αλλά ενώ οι μηνιαίες πληρωμές σας παραμένουν οι ίδιες, τα άλλα κόστη σας μπορεί να είναι μεταβλητά. Και εκεί μπορεί να γίνει επικίνδυνο, αν υπάρξει μεγαλύτερος πληθωρισμός μόλις δούμε το κόστος των δασμών να εμφανίζεται».

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια δεν έχουν εξαφανιστεί. Αλλά τώρα, χρησιμοποιούνται κυρίως από πλούσιους αγοραστές που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν δεκάδες χιλιάδες δολάρια για ένα νέο όχημα, επισημαίνει. Τα πενταετή δάνεια αντιπροσωπεύουν περίπου το 19% της χρηματοδότησης νέων αυτοκινήτων, ενώ τα τετραετή δάνεια αποτελούν περίπου το 6% του συνόλου και τα τριετή δάνεια είναι 4%.