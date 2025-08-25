Φέντερερ: Ο θρύλος του τένις έγινε ο 7ος αθλητής με περιουσία 1 δισ. δολάρια

Ο έβδομος δισεκατομμυριούχος αθλητής στην ιστορία έγινε ο Ρότζερ Φέντερερ, σύμφωνα με το Forbes.

Ο Ελβετός σταρ ο οποίος αποσύρθηκε από το τένις το 2022, αφού πρόλαβε να σημαδέψει το άθλημα με τις επιτυχίες του και το στυλ παιχνιδιού του, διαθέτει πλέον net worth της τάξης του 1,1 δισ. δολαρίων, κυρίως λόγω του μειοψηφικού του μεριδίου στην ελβετική μάρκα υποδημάτων και ενδυμάτων On.

Έχοντας συγκεντρώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δραστηριότητες εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Φέντερερ υπήρξε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του τένις επί 16 συνεχόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι κέρδισε λιγότερα σε χρηματικά έπαθλα από τους αντιπάλους του Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαέλ Ναδάλ.

Ο Φέντερερ έγινε ο δεύτερος δισεκατομμυριούχος αθλητής του τένις, μετά τον Ρουμάνο Ion Śiriac, ο οποίος κέρδισε το πρωτάθλημα διπλού ανδρών του Γαλλικού Όπεν το 1970 και άρχισε να επενδύει μετά την πτώση του κομμουνισμού.

Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι αστέρες του μπάσκετ Μάικλ Τζόρνταν, Μάτζικ Τζόνσον και ΛεΜπρον Τζέιμς, καθώς και ο πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, Τζούνιορ Μπρίτζμαν που έχτισε μία τεράστια περιουσία μετά την αποχώρησή του από το άθλημα επενδύοντας σε αλυσίδες fast food. Ο Τάιγκερ Γουντς συμπληρώνει τη λίστα, και μαζί με τον Τζέιμς αποτελούν τους μόνους αθλητές που έγιναν δισεκατομμυριούχοι και εξακολουθούν να αγωνίζονται.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι σύμφωνα με το Forbes ο πιο ακριβοπληρωμένος εν ενεργεία τενίστας τους τελευταίους 12 μήνες για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έχοντας κερδίσει 48,3 εκατ. δολάρια. Μόνο οι Φέντερερ, Τζόκοβιτς και Ναόμι Οσάκα έχουν κερδίσει περισσότερα μέσα σε ένα μόνο έτος.

Ο Γιανίκ Σίνερ, το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης στους άντρες και μεγάλος αντίπαλος του Αλκαράθ, είναι δεύτερος στη λίστα, αφού κέρδισε 47,3 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν τα διπλάσια από τα 26,6 εκατ. δολάρια από την προηγούμενη χρονιά.

Συνολικά, οι 10 κορυφαίοι αθλητές κέρδισαν συνολικά 285 εκατομμύρια δολάρια, αύξηση 16% σε σχέση με πέρυσι, αλλά σημαντικά λιγότερα από το ρεκόρ των 343 εκατομμυρίων δολαρίων το 2020.