Το ΕΚΠΑ πρώτο στην NA Ευρώπη στην παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων Webometrics

Την 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και την 1η θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities».

Την 237η θέση παγκοσμίως μεταξύ 32.000 Πανεπιστημίων και την 1η θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο μεταξύ των 105 ελληνικών και Κυπριακών Πανεπιστημίων και Παρόχων Υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων «Webometrics Ranking Web of Universities».

Με βάση τα αποτελέσματα της κατάταξης, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ακολουθούν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 249, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 524 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 573. Το πρώτο Κυπριακό Πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στην θέση 619 παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη κατάταξη, η οποία φέτος κλείνει 22 χρόνια παρουσίας στα παγκόσμια rankings Πανεπιστημίων, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια, από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται για 23η χρονιά, από το 2004, και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

1. Απήχηση – Ορατότητα (Visibility) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτύων (υποδικτύων) που συνδέονται με τις ιστοσελίδες του ιδρύματος (κανονικοποιείται και στη συνέχεια επιλέγεται η μέγιστη τιμή). Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.

2. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Transparency or Openness) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Ο αριθμός ετεροαναφορών και κατά συνέπεια η βαθμολογία του κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται από το άθροισμα των ετεροαναφορών των πρώτων 310 προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών του Πανεπιστημίου μείον τις ετεροαναφορές των είκοσι πρώτων προφίλ.

3. Αριστεία (Excellence or Scholar) 40%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από το Scopus και τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2019-2023 σε 27 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.