ΕΣΠ: Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά προνόμια, αλλά ένα λειτουργικό και δίκαιο περιβάλλον

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμάτων, συνοδευόμενη από αναλυτικό υπόμνημα θέσεων, ενόψει των εξαγγελιών της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το υπόμνημα, όπως αναφέρεται, αποτυπώνει τις προτάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της πόλης, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τη διαβούλευση του συλλόγου με τα μέλη του.

Μεταξύ άλλων, τονίζεται η ανάγκη για:

✓ Δίκαιη φορολογική μεταχείριση με αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών και κατάργηση στρεβλώσεων, όπως είναι η τεκμαρτή φορολόγηση, το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η θεσμοθέτηση ακατάσχετου τροφοδότη λογαριασμού.

✓ Απομείωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και η θέσπιση μίας ενιαίας ρύθμισης για όλες τις οφειλές στο Δημόσιο, σε 72 έως 120 δόσεις.

✓ Θέσπιση ανώτατων ορίων (fee caps) στις τραπεζικές προμήθειες και τις χρεώσεις POS.

✓ Πρόσβαση σε προσιτή τραπεζική χρηματοδότηση.

✓ Κίνητρα για τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

✓ Ουσιαστικό σχέδιο για την δημιουργία περιβάλλοντος, που θα επιτρέψει την μεγένθυση και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

✓ Ουσιαστική παρέμβαση για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της ταχύτερης απονομής δικαιοσύνης, ώστε να τονωθεί ο υγιής ανταγωνισμός και το επενδυτικό ενδιαφέρον

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, ανέφερε: «Απευθυνόμαστε σε όλα τα κόμματα με έναν ξεκάθαρο στόχο: να τεθεί επιτέλους η μικρομεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ο εμπορικός κόσμος δεν ζητά προνόμια, αλλά ένα σταθερό, λειτουργικό και δίκαιο περιβάλλον, που θα του επιτρέπει να αναπνέει, να επενδύει και να δημιουργεί. Η ΔΕΘ πρέπει να στείλει το σωστό μήνυμα».