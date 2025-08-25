Ειδήσεις | Διεθνή

Φινλανδία: Αποτυχία της ανθρωπότητας η κατάσταση στη Γάζα

Η κατάσταση στη Γάζα συνιστά ανθρωπιστική καταστροφή που ισοδυναμεί με αποτυχία της ανθρωπότητας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ προσθέτοντας ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Ο ίδιος σχολίασε ότι η σύναψη σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα είναι εφικτή μόνο μετά την επίτευξη μια δίκαιης ειρήνης διαρκείας στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

