Ιράν: Συνομιλίες αύριο στη Γενεύη με Γαλλία, Βρετανία και Γερμανία για τα πυρηνικά

Το Ιράν θα ξαναρχίσει αύριο, Τρίτη, στη Γενεύη συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, τρία από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που συνήφθη το 2015 με την Τεχεράνη με σκοπό να πλαισιωθούν οι πυρηνικές της δραστηριότητες, τα οποία απειλούν να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το Ιράν θα ξαναρχίσει αύριο, Τρίτη, στη Γενεύη συνομιλίες για το πυρηνικό του πρόγραμμα με τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία, τρία από τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας που συνήφθη το 2015 με την Τεχεράνη με σκοπό να πλαισιωθούν οι πυρηνικές της δραστηριότητες, τα οποία απειλούν να επαναφέρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Αυτός ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων», ύστερα από τον προηγούμενο που έγινε τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, θα διεξαχθεί «σε επίπεδο υφυπουργών Εξωτερικών στη Γενεύη», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Το Ιράν θα εκπροσωπήσει ο Ματζίντ Τακχτ-Ραβανσί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Μέχρι τώρα δεν είχε διευκρινιστεί ο τόπος όπου θα γίνονταν οι νέες διαπραγματεύσεις.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία, όπως και η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ είχαν συνάψει το 2015 συμφωνία με το Ιράν, η οποία προέβλεπε σημαντικούς περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα σταδιακή άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ.

Ωστόσο οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από αυτήν το 2018 υπό την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και σε αντίποινα η Τεχεράνη παραβίασε κάποιες δεσμεύσεις που είχε αναλάβει βάσει αυτής, κυρίως όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία απειλούν να επαναφέρουν τις κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν αν δεν βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη ως τα τέλη Αυγούστου.

Το Ιράν αμφισβητεί τη νομιμότητα των Ευρωπαίων να προσφύγουν σε σχετική ρήτρα που προβλέπεται από τη συμφωνία του 2015.

Όταν αποχώρησαν οι ΗΠΑ από τη συμφωνία, η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία διαβεβαίωσαν για την προσήλωσή τους στην εφαρμογή της, λέγοντας ότι θέλουν να συνεχίσουν τις εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν. Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες δεν είχαν ως εκ τούτου επαναφέρει τις κυρώσεις του ΟΗΕ.

Ωστόσο η εφαρμογή του μηχανισμού που προβλεπόταν από τους Ευρωπαίους για να αντισταθμίσει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων αντιμετώπισε δυσκολίες και αριθμός δυτικών επιχειρήσεων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Ιράν, το οποίο αντιμετωπίζει υψηλό πληθωρισμό και οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), το Ιράν είναι η μόνη χώρα που δεν διαθέτει πυρηνικό όπλο και εμπλουτίζει ουράνιο σε υψηλό επίπεδο (60%), πολύ πάνω από το όριο του 3,67% που όριζε η συμφωνία του 2015.

Για την κατασκευή πυρηνικής βόμβας, θα πρέπει το ποσοστό εμπλουτισμού να ανέλθει σε έως 90%, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Οι δυτικές χώρες, με πρώτες τις ΗΠΑ, και το Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υποπτεύονται για χρόνια ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει ατομική βόμβα.

Η Τεχεράνη δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει τέτοιες στρατιωτικές φιλοδοξίες, αλλά εμμένει στο δικαίωμά της στην πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Στο μεταξύ η πρόοδος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος αποτελεί αντικείμενο πολλών εικασιών μετά τον πόλεμο των 12 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν τον Ιούνιο και τα πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ