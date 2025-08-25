Οικονομία | Ελλάδα

Νέα άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών τον Ιούλιο

Aύξηση 2,9% σημείωσε σε ετήσια βάση ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών τον Ιούλιο, έναντι αύξησης 5,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024, σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,3%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 4,3%, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,9%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,3%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Οικοδομική δραστηριότητα
ΕΛΣΤΑΤ

