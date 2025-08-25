Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε άλλον έναν οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε άλλον έναν οικισμό στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολική Ουκρανία), όπου εισήλθε για πρώτη φορά τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με την καθημερινή αναφορά του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, Ρώσοι στρατιώτες κατέλαβαν το χωριό Ζαπορίζκε, που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Βελίκα Νοβοσίλκα η οποία τελεί υπό τον έλεγχο των Ρώσων από τον Ιανουάριο.

Ουκρανία
Ρωσία

