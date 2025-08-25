Αγορές | Χρηματιστήριο

Μεγάλα «πακέτα» στην Alpha Bank

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μεγάλα «πακέτα» στην Alpha Bank
Έντονο το ενδιαφέρον για τον τίτλο της Alpha Bank, μέσω του οποίου έχει διακινηθεί τη Δευτέρα το 50% σχεδόν του συνολικού τζίρου στη Λεωφόρο Αθηνών.

Έντονο το ενδιαφέρον για τον τίτλο της Alpha Bank, μέσω του οποίου έχει διακινηθεί τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 14:30, το 50% σχεδόν του συνολικού τζίρου στη Λεωφόρο Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, στην Alpha έχουν διακινηθεί 20,94 εκατ. τεμάχια, συνολικής αξίας 77,57 εκατ. ευρώ - με τον συνολικό τζίρο στο ΧΑ να βρίσκεται στα 160 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών, τα 9,80 εκατ. τεμάχια της Alpha διακινήθηκαν μέσω «πακέτου» στην τιμή των 3,53 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται σε 34,6 εκατ. ευρώ.

Ένα ακόμα «πακέτο» πέρασε λίγο αργότερα, για 1,27 εκατ. τεμάχια στην τιμή των 3,70 ευρώ, με συνολική αξία 4,7 εκατ. ευρώ.

Αν μη τι άλλο, τα ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια είναι «παρόντα» στον τίτλο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Σε διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο και υπερωρίες

Ζητούνται τσοπάνηδες σε ρόλο πυροσβέστη! Να γιατί καίγονται τόσα πολλά χωριά και πόλεις φέτος

tags:
Χρηματιστήριο Αθηνών
Alpha Bank

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider