Μεγάλα «πακέτα» στην Alpha Bank

Έντονο το ενδιαφέρον για τον τίτλο της Alpha Bank, μέσω του οποίου έχει διακινηθεί τη Δευτέρα, λίγο πριν τις 14:30, το 50% σχεδόν του συνολικού τζίρου στη Λεωφόρο Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, στην Alpha έχουν διακινηθεί 20,94 εκατ. τεμάχια, συνολικής αξίας 77,57 εκατ. ευρώ - με τον συνολικό τζίρο στο ΧΑ να βρίσκεται στα 160 εκατ. ευρώ.

Εξ αυτών, τα 9,80 εκατ. τεμάχια της Alpha διακινήθηκαν μέσω «πακέτου» στην τιμή των 3,53 ευρώ, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται σε 34,6 εκατ. ευρώ.

Ένα ακόμα «πακέτο» πέρασε λίγο αργότερα, για 1,27 εκατ. τεμάχια στην τιμή των 3,70 ευρώ, με συνολική αξία 4,7 εκατ. ευρώ.

Αν μη τι άλλο, τα ισχυρά θεσμικά χαρτοφυλάκια είναι «παρόντα» στον τίτλο.