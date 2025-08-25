Πολιτική | Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την οποία συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πρόσφατη συνάντηση κορυφής που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι πρόεδροι Πούτιν και Πεζεσκιάν συμφώνησαν να έχουν διμερή συνάντηση στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην Κίνα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Σε διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο και υπερωρίες

Ζητούνται τσοπάνηδες σε ρόλο πυροσβέστη! Να γιατί καίγονται τόσα πολλά χωριά και πόλεις φέτος

tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ρωσία
Ιράν
Πυρηνικά
Κρεμλίνο

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider