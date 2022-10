Οικονόμου: Η επιστολή Λάιεν για το πλαφόν στο αέριο δικαιώνει την επιμονή του Κ. Μητσοτάκη

Το γεγονός πως η επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δικαιώνει τις πρωτοβουλίες και την επιμονή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Το γεγονός πως η επιστολή της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δικαιώνει τις πρωτοβουλίες και την επιμονή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, λίγες ώρες μετά τη «στροφή» της επικεφαλής της Κομισιόν σχετικά με το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου.

«Οι θέσεις της Προέδρου της Κομισιόν για την ανάληψη δραστικών πρωτοβουλιών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, υιοθετώντας τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιβολή πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου όλων των ειδών στην αγορά της Ευρώπης, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των καταναλωτών, πρέπει να γίνουν αποφάσεις ώστε να συμβάλουν αποφασιστικά στην ελάφρυνση των βαρών που σηκώνουν οι ευρωπαίοι πολίτες» αναφέρει στη συνέχεια ο κ. Οικονόμου, σημειώνοντας πως «η Ευρώπη δεν πρέπει να επιτρέψει στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την ενέργεια ως όπλο για να επιφέρει πόνο και να αποσταθεροποιήσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετεί τη θέση, τη ρητορική και τα επιχειρήματα της Ελλάδος που εισηγήθηκε και υπερασπίζεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός εδώ και αρκετό καιρό ως την αποτελεσματικότερη λύση στην ενεργειακή κρίση. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή και την απόλυτη προσωπική δικαίωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη». «Όπως και στην περίοδο της πανδημίας, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στην εξεύρεση αποτελεσματικών τρόπων υπέρβασης των προβλημάτων», καταλήγει η δήλωση του κ. Οικονόμου.

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @vonderleyen να εξεταστεί το ανώτατο όριο τιμών στο TTF ως έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

The proposal of the President of the European Commission @vonderleyen to consider a price cap on TTF as an emergency measure to deal with the energy crisis is a very important step in the right direction.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 5, 2022