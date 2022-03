Η Ρωσία απαντά στις ΗΠΑ με προσωπικές κυρώσεις σε Μπάιντεν και Μπλίνκεν

Με προσωπικές κυρώσεις εις βάρος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, απάντησε η Ρωσία στο «τσουνάμι» κυρώσεων εις βάρος της από τις χώρες της Δύσης, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, οι κυρώσεις αφορούν τους Μπάιντεν, Μπλίνκεν, τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν, τον διευθυντή της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, η Χίλαρι Κλίντον και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Και στους 13 απαγορεύεται η είσοδος στη Ρωσία, και οι κυρώσεις αυτές είναι η απάντηση στις κυρώσεις που επέβαλε η Ουάσινγκτον σε Ρώσους αξιωματούχους.

Ωστόσο στην ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι οι επίσημες σχέσεις με την Ουάσινγκτον διατηρούνται και αν χρειασθεί, είναι βέβαιο ότι οι υψηλού επιπέδου επαφές με τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη λίστα θα γίνουν.

Σύμφωνα με το ρωσικό ΥΠΕΞ, η Μόσχα σκοπεύει να επεκτείνει τη λίστα των αμερικανικών κυρώσεων στο εγγύς μέλλον, τονίζοντας παράλληλα ότι διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά του Λευκορώσου προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο και της συζύγου του, καθώς και Ρώσων ιδιωτών και οντοτήτων, για διαφθορά και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Αυτές οι κυρώσεις στοχεύουν τον Αλεξάντερ Λουκασένκο, «αρχηγό μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης στη Λευκορωσία, του οποίου το δίκτυο ευνοιοκρατίας ωφελεί το περιβάλλον και το καθεστώς του», καθώς και τη σύζυγό του, διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, στοχοποιούνται μεμονωμένα τέσσερις Ρώσοι και μια οργάνωση.

The @StateDept enacted visa restrictions and sanctions on Russian and Belarusian officials and private individuals involved in human rights abuses and violations. We condemn Russia’s unprovoked war and will continue to promote accountability.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 15, 2022