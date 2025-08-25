Πολιτική | Διεθνή

ΗΠΑ: Ο Τραμπ μιλά για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Ο Τραμπ μιλά για μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια «πολύ σοβαρή» διπλωματική προσπάθεια στη Γάζα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να ασκούν πίεση στη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μεσούσης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

«Αυτή δεν σταμάτησε ποτέ. Πάντα ψάχνουμε να βρούμε μια λύση, ή τελικά, όπως είπε ο πρόεδρος, θέλουμε αυτό να τελειώσει. Πρέπει να τελειώσει χωρίς τη Χαμάς», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο ενόψει της συνάντησης που θα είχε αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος με τον ομόλογό του της Νότιας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει τους επόμενους μήνες για τους πολίτες

Σε διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο και υπερωρίες

Ζητούνται τσοπάνηδες σε ρόλο πυροσβέστη! Να γιατί καίγονται τόσα πολλά χωριά και πόλεις φέτος

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Μάρκο Ρούμπιο
Γάζα
Πόλεμος

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider