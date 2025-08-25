Το πλήγμα στο παγκόσμιο εμπόριο από τους δασμούς: Τι δείχνει προσομοιωτής

Οι εξαγωγές από την Κίνα προς τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να μειωθούν σχεδόν κατά μισό τρισεκατομμύριο δολάρια (485 δισ. δολ.) από τώρα έως το 2027, σύμφωνα με έναν προσομοιωτή δασμών που προβλέπει μετατοπίσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.

Να σημειωθεί ότι οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας ξανάρχισαν τη Δευτέρα στη Στοκχόλμη.

Δεδομένης της κυρίαρχης θέσης της Κίνας στο εμπόριο με τις ΗΠΑ, αυτή η μείωση θα είναι μεγαλύτερη από τη συνολική μείωση των παγκόσμιων εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, όταν ληφθούν υπόψη όλες οι χώρες στο μοντέλο.

Η πρόβλεψη βασίζεται στους τελευταίους δασμούς που επιβάλλουν η μία χώρα στην άλλη και στο πώς μπορεί να αναδιαμορφωθεί το παγκόσμιο εμπόριο εξαιτίας αυτού. Επί του παρόντος, οι ΗΠΑ επιβάλλουν συνολικό δασμό 51% στα κινεζικά προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές των ΗΠΑ προς την Κίνα αντιμετωπίζουν δασμούς 32,6%. Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με πολύ υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 12 Αυγούστου, κάτι που θα μπορούσε να ανεβάσει τα ποσοστά δασμών έως και στο 145%.

Τα στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ δείχνουν συνολικό επίπεδο κινεζικών εισαγωγών ύψους 438,9 δισ. δολαρίων το 2024.

Μετά τις πρόσφατες συμφωνίες με την Ιαπωνία και την ΕΕ που όρισαν τους δασμούς στο 15%, ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο βασικός παγκόσμιος δασμός πιθανότατα θα κυμανθεί μεταξύ 15%-20%.

«Οι χώρες θα έχουν μια φυσική τάση να αναδιαμορφώσουν τις εμπορικές τους σχέσεις μακριά από τις ΗΠΑ σε πολλά από αυτά τα σενάρια», εκτιμά ο Cesar Hidalgo, καθηγητής οικονομικών στην Οικονομική Σχολή της Τουλούζης και ιδρυτής της Datawheel, που δημιούργησε τον προσομοιωτή OEC Tariff Simulator.

Χώρες που συνδέονται με την κινεζική βιομηχανική οικονομία θα εμφανίσουν επίσης αδυναμία στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Το Βιετνάμ, χώρα που έχει επωφεληθεί από τη στρατηγική «China Plus One» η οποία επέτρεψε στους κατασκευαστές να αποφύγουν ορισμένους κινεζικούς δασμούς, θα μπορούσε να δει τις εξαγωγές του προς τις ΗΠΑ να μειώνονται κατά 102 δισ. δολ. έως το 2027.

Η Νότια Κορέα επίσης προβλέπεται από τον προσομοιωτή δασμών ότι θα υποστεί μείωση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ 49 δισ. δολαρίων.

Αγαθά που αντιπροσωπεύουν σημαντικά μέρη αυτών των μειώσεων περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό μετάδοσης (-59,2 δισ. δολ.) και τους υπολογιστές (-58,7 δισ. δολ.) από την Κίνα, καθώς και τα αυτοκίνητα από τη Νότια Κορέα (-13,5 δισ. δολ.), σύμφωνα με την ανάλυση.

Ταυτόχρονα, ακόμη κι ενώ οι ΗΠΑ απειλούν με επιπλέον δασμούς τους βορειοαμερικανούς εμπορικούς εταίρους και δεν έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει σε συμφωνία με τον Καναδά, οι ΗΠΑ θα εισάγουν περισσότερα από τον Καναδά (+128 δισ. δολ.) και το Μεξικό (+77 δισ. δολ.), καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο (+23 δισ. δολ.), το οποίο υπέγραψε πρόσφατα εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ.