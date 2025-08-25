Πτώση για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Κέρδη 4% για την Puma

Η μετοχή της Puma εκτινάχθηκε έως και 20% νωρίτερα ενδοσυνεδριακά στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης -η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από τον Οκτώβριο του 2001.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συνεδριάσεις της Δευτέρας, υποχωρώντας από τα κέρδη που σημειώθηκαν την Παρασκευή στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ που αναζωπύρωσαν τις ελπίδες για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων.

Οι αναλυτές επεξεργάστηκαν τις δηλώσεις της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο, προειδοποίησε για την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των θεσμών τους, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομίες κινδυνεύουν να γίνουν δυσλειτουργικές εάν οι κυβερνήσεις εμπλακούν στον καθορισμό των επιτοκίων.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,44% στις 558,82 μονάδες. Ο EuroStoxx 50 έχασε 0,93% στις 5.436 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX διολίσθησε 0,42% στις 24.261 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 1,59% στις 7.843 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 0,19% στις 43.227 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο -0,96% στις 15.249 μονάδες.

Το Χρηματιστήριο της Βρετανίας, που την Παρασκευή έκλεισε με νέο ρεκόρ για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τον Μάιο, σήμερα είναι κλειστό λόγω αργίας.

Στο ταμπλό, η μετοχή της JDE Peet's έκλεισε με κέρδη 15,5%, ενώ σημείωσε νωρίτερα ενδοσυνεδριακά άνοδο 17,2%, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδό της από τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά την ανακοίνωση της Keurig Dr Pepper ότι θα εξαγοράσει την ολλανδική εταιρεία καφέ σε μια συμφωνία μαμούθ, ύψους 18,4 δισ. δολ. Η εταιρεία έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση περίπου 48 δισ. δολ. ενώ η JDE Peet's, εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, αποτιμάται στα 12,76 δισεκατομμύρια ευρώ (14,93 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η JDE Peet's, κατέχει brands όπως Jacobs, L’Or, Tassimo και Douwe Egberts.

Επιπλέον, άνοδο πάνω από 4 σημείωσε η μετοχή της Puma, η οποία εκτινάχθηκε έως και 20% νωρίτερα ενδοσυνεδριακά στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης -η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από τον Οκτώβριο του 2001-, μετά την είδηση πως η οικογένεια Πινό, μία από τις πλουσιότερες της Γαλλίας και ιδιοκτήτρια μέσω του ομίλου Artémis του 29% της Puma SE, εξετάζει την πώληση της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών, η οποία έχει χάσει σχεδόν τη μισή της αξία τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα δημοσίευμα του Bloomberg.

Πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο ότι η οικογένεια εργάζεται με συμβούλους, με ενδεχόμενο στόχο να δρομολογήσει την πώληση της εταιρείας και για το σκοπό αυτό έχει ήδη έρθει σε επαφή με υποψήφιους αγοραστές, όπως οι κινεζικές εταιρείες Anta Sports Products Ltd. και Li Ning Co. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 3,3 δισ. ευρώ (3,9 δισ. δολάρια).

Βουτιά 16,3% σημείωσε η μετοχή της εταιρείας ανάπτυξης αιολικών πάρκων Orsted, καθώς αργά την Παρασκευή, οι αρχές των ΗΠΑ διέταξαν την εταιρεία να σταματήσει την κατασκευή ενός σχεδόν ολοκληρωμένου έργου στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ, απειλώντας τα σχέδια της εταιρείας για άντληση κεφαλαίων ύψους 9,4 δισ. δολ.

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται μία σειρά οικονομικών δεδομένων, όπως στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες βασικές ευρωπαϊκές χώρες.