XA: Άνοδος με πρωταγωνίστρια την Alpha Bank

Σε απόλυτη πρωταγωνίστρια της Λεωφόρου Αθηνών εξελίχθηκε η μετοχή Alpha, συνεισφέροντας το 55% του συνολικού τζίρου της συνεδρίασης. Κέρδη 0,58% για τον Γενικό Δείκτη. Ξεχώρισαν στον FTSE Large Cap και οι ElvalHalcor και Metlen.

Σε απόλυτο πρωταγωνιστή της συνεδρίασης της Δευτέρας στη Λεωφόρο Αθηνών εξελίχθηκε ο τίτλος Alpha Bank.

Στη μετοχή, που έκλεισε με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο στη σύνθεση του FTSE Large Cap, διακινήθηκαν 51,36 εκατ. τεμάχια (ρεκόρ τριμήνου) συνολικής αξίας 192,2 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, τα 71,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν εννέα «πακέτα» στη μετοχή, το μεγαλύτερο των οποίων υλοποιήθηκε στην τιμή των 3,53 ευρώ (9,8 εκατ. τεμάχια) και είχε αξία 34,59 εκατ. ευρώ.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, να θυμίσουμε ότι ο συνολικός τζίρος των συνεδριάσεων του ΧΑ ήταν 190,2 εκατ. ευρώ την Πέμπτη 21 Αυγούστου και 193 εκατ. ευρώ την επομένη. Σήμερα η μετοχή της Alpha, που «σκαρφάλωσε» στα 3,78 ευρώ με άλμα 6,21%, συνεισέφερε το 55% του συνολικού ημερήσιου τζίρου των 350 εκατ. ευρώ.

Κινητικότητα σημειώθηκε και σε μεμονωμένους τίτλους που επηρεάζονται από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell. Όπως περιγράφει η AxiaResearch, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 19 Σεπτεμβρίου η Τράπεζα Κύπρου θα προστεθεί στον Large Cap Index, η Elvalhalcor στον Mid Cap Index, ενώ η Πετρόπουλος θα προστεθεί στον Micro Cap Index. Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου και η Elvalhalcor θα προστεθούν στους δείκτες FTSE All-World Index και FTSE All-Cap Index, ενώ η Τράπεζα Κύπρου, η Elvalhalcor και η Πετρόπουλος θα ενταχθούν στον δείκτη FTSE Total-Cap Index.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, που στο κλείσιμο ήταν «μοιρασμένη» με 13 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 11 σε αρνητικό και 1 αμετάβλητο, ξεχώρισαν ανοδικά και οι μετοχές των ElvalHalcor και Metlen, ενισχυμένες 3,42% και 3,30% αντίστοιχα. Με άνοδο περί του 2,9% ακολούθησαν οι τίτλοι των Lamda Development και Τρ. Κύπρου κλείνοντας στα 7,18 ευρώ και 7,90 ευρώ αντίστοιχα.

Με κέρδη άνω του 2,5% έκλεισαν και οι μετοχές των Aegean (14,98 ευρώ) και Σαράντης (15,00 ευρώ), στο +1,50% ακολούθησε η Viohalco, στο +1,21% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο +1,01% η Optima και με μικρότερα κέρδη οι Τιτάν (+0,52%), ΔΕΗ (+0,27%) και Coca-Cola HBC (+0,18%). Αμετάβλητος στα 11 ευρώ διατηρήθηκε ο τίτλος του ΔΑΑ.

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι ΟΠΑΠ και Cenergy με κλείσιμο στο -2,28% και -1,42%, η Eurobank υποχώρησε 1,27% στα 3,41 ευρώ, η Jumbo 1,22% στα 30,72 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς 1,04% στα 7,06 ευρώ. Με μικρότερες απώλειες ακολούθησαν οι Motor Oil (-0,76%), Helleniq Energy (-0,57%), ΟΤΕ (-0,55%), ΕΥΔΑΠ (-0,55%), Aktor (-0,26%) και ΕΤΕ (-0,16%).

Για τον Γενικό Δείκτη, που παρέμεινε εντός της ζώνης συσσώρευσης των τελευταίων ημερών, οι συναλλαγές έκλεισαν στις 2.116,10 μονάδες με άνοδο 0,58%.

Στις 2.325,42 μονάδες με άνοδο 0,88% έκλεισε ο δείκτης των τραπεζών, στη σύνθεση του οποίου ανοδικά κινήθηκε και η CrediaBank, ενισχυμένη 2,03% στα 1,51 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 72 μετοχές έκλεισαν ενισχυμένες, έναντι 48 που υποχώρησαν και 33 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Κινητικότητα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Αυξημένο το ενδιαφέρον και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, με την Alumil να κλείνει με άλμα 8,17% στα 5,56 ευρώ και στην κορυφή των κερδών του Γενικού Δείκτη. Με σημαντικά κέρδη ακολούθησε και η μετοχή του ΟΛΘ ενισχυμένη 4,58% στα 38,80 ευρώ, ενώ Άβαξ και Intralot ακολούθησαν στο +2,15% και 1,825 αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκε η ΚΡΙ-ΚΙ με απώλειες 5,45% στα 19,62 ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ που έκοψε μέρισμα και έκλεισε στο -1,56% στα 3,47 ευρώ.