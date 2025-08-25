Οριακή άνοδος για τον χρυσό με το βλέμμα στον PCE των ΗΠΑ

Ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 0,1%. Τα futures του χρυσού υποχώρησαν κατά 0,03%.

Οριακή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσού τη Δευτέρα, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών στράφηκε στα επικείμενα στοιχεία για τον δείκτη PCE των ΗΠΑ, αναζητώντας ενδείξεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ενώ η ενίσχυση του δολαρίου περιόρισε τα κέρδη.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 3.372,67 δολάρια η ουγγιά, ενώ τα futures του χρυσού υποχώρησαν κατά 0,03% στα 3.417,5 δολάρια. Το δολάριο κέρδισε 0,4%.

Οι τιμές του χρυσού ανήλθαν σε υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων την Παρασκευή, υποστηριζόμενες από την τόνωση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο, μετά τα σήματα του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, στο συμπόσιο της κεντρικής τράπεζας του Jackson Hole.

Ο πρόεδρος της Fed άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων. Ωστόσο, ο Πάουελ δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των μειώσεων και άφησε να εννοηθεί ότι η Fed θα προχωρά με προσοχή (σ.σ. το οποίο σημαίνει πιθανότατα μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης και όχι 50 μονάδες βάσης όπως περιμένει μερίδα αναλυτών) καθώς συνεχίζει να αξιολογεί τον αντίκτυπο των δασμών και των «σαρωτικών αλλαγών» σε φορολογία και μεταναστευτική πολιτική στην οικονομία.

Οι αγορές πιθανολογούν με 86% την πιθανότητα για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της Fed τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές αναμένουν επίσης τον δείκτη τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Ιούλιο, τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Dow Jones αναμένουν ότι ο βασικός PCE, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, θα αυξηθεί κατά 2,9% σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με την άνοδο 2,8% τον Ιούνιο.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι παρέμεινε αμετάβλητο στα 38,81 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα έχασε 1,8% στα 1.338,30 δολάρια και το παλλάδιο υποχώρησε κατά 3,15% στα 1.098 δολάρια.