Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο

Προφυλακιστέος ο 57χρονος κατηγορούμενος για 7 πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο
Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και Εισαγγελέα κρίθηκε αργά σήμερα το μεσημέρι προφυλακιστέος 57χρονος κατηγορούμενος για επτά πυρκαγιές στη Δυτική Λέσβο.

Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου την Δυτικής Λέσβου, ανήμερα το Δεκαπενταύγουστο.

Από μεριάς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.

