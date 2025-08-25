Ζελένσκι: Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν εντός της εβδομάδας

Επιπλέον, σημείωσε ότι το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να συζητήσει με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, τις προετοιμασίες για μια πιθανή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια κοινής ενημέρωσης στο Κίεβο με τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν το θέμα της συνάντησης, καθώς και για πιθανές εγγυήσεις ασφαλείας, αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, σημείωσε ότι το Κίεβο στοχεύει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μηναία βάση από τους συμμάχους του για να αγοράσει αμερικανικά όπλα για την πολεμική του προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Είπε επίσης ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλει στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία όσον αφορά την αεράμυνα και τη θαλάσσια ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress