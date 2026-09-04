Υπ. Άμυνας: Δωρεά της Reggeborgh για Κέντρο Τραύματος Ενόπλων Δυνάμεων σε Αθήνα και Λίβανο

Η ανάπτυξη του Κέντρου Τραύματος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard και το Τμήμα Τραύματος του Massachusetts General Hospital, με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Βέλμαχο.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοινώνει ότι έλαβε πρόταση δωρεάς από την εταιρεία Reggeborgh Invest B.V., συνολικού ύψους 5.000.000 ευρώ, για τη δημιουργία του Κέντρου Τραύματος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στην Αθήνα, καθώς και παραρτήματός του στο University Hospital of Balamand στον Λίβανο. Η ανάπτυξη του Κέντρου Τραύματος θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Harvard και το Τμήμα Τραύματος του Massachusetts General Hospital, με επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Βέλμαχο.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τη Reggeborgh Invest B.V. και την οικογένεια Wessels – Holterman για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και για την έμπρακτη στήριξή τους στην αναβάθμιση των υγειονομικών υποδομών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δημιουργία του Κέντρου Τραύματος εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τις οικογένειές τους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, το Κέντρο προβλέπεται να λειτουργήσει εντός των εγκαταστάσεων του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών, με στόχο την ολοκληρωμένη και άμεση αντιμετώπιση επειγόντων τραυματικών περιστατικών.

Η λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Τραύματος αποτελεί στρατηγική επιλογή για την περαιτέρω ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης, αξιοποιώντας σύγχρονες ιατρικές και τεχνολογικές δυνατότητες και παρέχοντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για την ταχεία διάγνωση, σταθεροποίηση και θεραπευτική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών. Η σχετική πρωτοβουλία αποσκοπεί παράλληλα στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων και στη δημιουργία μιας υποδομής με μακροπρόθεσμο όφελος για τις Ένοπλες Δυνάμεις και, ευρύτερα, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας χαιρετίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση των υποδομών και των δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και προσβλέπει στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δωρεάς.