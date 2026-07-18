Πόσο κοντά βρισκόμαστε στον επόμενο μεγάλο ανοδικό κύκλο του bitcoin;

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονόμισμα, κατέγραψε στις 6 Οκτωβρίου 2025 νέο ιστορικό υψηλό στις 126.203 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία του TradingView.

Το Bitcoin, το μεγαλύτερο σε κεφαλαιοποίηση κρυπτονόμισμα, κατέγραψε στις 6 Οκτωβρίου 2025 νέο ιστορικό υψηλό στις 126.203 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία του TradingView. Έκτοτε, η ισοτιμία Bitcoin / U.S. Dollar (BTCUSD) εισήλθε σε μία εκτεταμένη διορθωτική φάση, η οποία μέχρι σήμερα διαρκεί περίπου οκτώ μήνες.

Με βάση την κυματική ανάλυση (Elliott Wave Analysis), η μέχρι στιγμής δομή εμφανίζει χαρακτηριστικά ενός Regular Flat Correction, με την τρέχουσα μέτρηση να υποδηλώνει ότι η αγορά ενδέχεται να βρίσκεται στα τελευταία στάδια του διορθωτικού κύματος (C) και ειδικότερα του υποκύματος (5).

Εφόσον η συγκεκριμένη κυματική μέτρηση παραμείνει σε ισχύ, η ολοκλήρωση του υποκύματος (5) είναι πιθανό να εξελιχθεί μέσω ενός σχηματισμού Ending Diagonal, ο οποίος χαρακτηρίζεται από διαδοχικές αλληλοκαλύψεις των κυμάτων και σταδιακή υποχώρηση της μεταβλητότητας μέχρι την ολοκλήρωση του υποκύματος v (μωβ χρώμα).

Στο συγκεκριμένο σενάριο, η πρώτη ουσιαστική τεχνική ένδειξη ολοκλήρωσης της διορθωτικής δομής θα είναι η ανοδική διάσπαση του υποκύματος iv (μωβ χρώμα), γεγονός που θα ενισχύσει την πιθανότητα μετάβασης σε μία νέα ανοδική φάση.

Στην αντίθετη περίπτωση, εφόσον η αγορά δεν εμφανίσει τα χαρακτηριστικά των απαιτούμενων αλληλοκαλύψεων και κινηθεί απευθείας ανοδικά, η προσοχή στρέφεται σε τρία διαδοχικά Observation Points (O.P.), τα οποία λειτουργούν ως τεχνικά επίπεδα αξιολόγησης της εγκυρότητας του βασικού κυματικού σεναρίου.

Το πρώτο Observation Point, στις 67.246 μονάδες, αποτελεί το πρώτο σημαντικό επίπεδο παρακολούθησης. Η ανοδική διάσπασή του θα αποτελεί ένδειξη ότι το βασικό διορθωτικό σενάριο αρχίζει να αποδυναμώνεται, ενώ παράλληλα είναι πιθανό να συνοδευτεί από αυξημένη δραστηριότητα εκ μέρους των βραχυπρόθεσμων συμμετεχόντων της αγοράς.

Το δεύτερο Observation Point, στις 82.823 μονάδες, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη τεχνική σημασία. Η ανοδική διάσπασή του θα ενισχύσει σημαντικά την τεχνική εικόνα του Bitcoin, αυξάνοντας την πιθανότητα ολοκλήρωσης της διορθωτικής δομής και μετάβασης σε μία νέα μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση.

Τέλος, το τρίτο και σημαντικότερο Observation Point εντοπίζεται στις 97.856 μονάδες. Η ανοδική διάσπασή του θα αποτελεί ισχυρή τεχνική επιβεβαίωση ότι η αγορά αποκτά πλέον χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης, αλλά και ενδεχόμενης υπέρβασης, των ιστορικών υψηλών που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Observation Points (O.P.) δεν αποτελούν σήματα συναλλαγών ούτε επενδυτικές συστάσεις. Πρόκειται για προκαθορισμένα τεχνικά επίπεδα παρακολούθησης, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση της εγκυρότητας του κυματικού σεναρίου. Η τελική αξιολόγηση της τάσης πραγματοποιείται πάντοτε συνδυαστικά με τη δομή των κυμάτων, τη συμπεριφορά του momentum και τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Η μακροπρόθεσμη εικόνα ενισχύει το ανοδικό σενάριο

Εξετάζοντας τη μακροπρόθεσμη εικόνα μέσα από το μηνιαίο γράφημα του Bitcoin, παρατηρούμε ότι η ανοδική πορεία των τελευταίων ετών μπορεί να ερμηνευθεί ως μία πλήρης πεντακύματη ανάπτυξη σύμφωνα με τη θεωρία Elliott Wave, η οποία δύναται να αποτελεί το πρωταρχικό Κύμα 1 ενός νέου μακροπρόθεσμου ανοδικού κύκλου.

Πέρα όμως από την ίδια την κυματική δομή, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμπεριφορά του MACD, καθώς προσφέρει μία επιπλέον διάσταση στην αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου momentum.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, κατά την ολοκλήρωση ενός ώριμου ανοδικού πεντακύματου σχηματισμού, ο MACD τείνει να εμφανίζει αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ των υποκυμάτων 3 και 5, υποδηλώνοντας σταδιακή εξασθένηση της ανοδικής δυναμικής.

Ωστόσο, στην περίπτωση του Bitcoin παρατηρείται μία λιγότερο συχνή τεχνική συμπεριφορά, η οποία, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε, εμφανίζεται κυρίως κατά την ολοκλήρωση του πρώτου και αρχικού κινητήριου κύματος (Primary Wave 1) μιας νέας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η κλασική απόκλιση δεν καταγράφεται στον κύριο δείκτη του MACD, αλλά εμφανίζεται αποκλειστικά στο MACD Histogram, υποδηλώνοντας ότι η επιβράδυνση του momentum προηγείται της αντίστοιχης επιβράδυνσης που αποτυπώνεται στον κύριο δείκτη του MACD.

Η σύγκλιση της κυματικής μέτρησης, της απόκλισης του MACD Histogram κατά την ολοκλήρωση του Πρωταρχικού Κύματος 1, της κρυφής ανοδικής απόκλισης που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Κύματος 2, καθώς και των τεχνικών επιπέδων παρακολούθησης (Observation Points) που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, συνθέτουν ένα ενιαίο τεχνικό πλαίσιο το οποίο, στην παρούσα φάση, ενισχύει το σενάριο ολοκλήρωσης της πολυμηνιαίας διορθωτικής κίνησης και επαναφοράς της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης.

Ωστόσο, η εγκυρότητα του σεναρίου αυτού θα εξακολουθήσει να αξιολογείται δυναμικά, καθώς η αγορά εξελίσσεται και νέα τεχνικά δεδομένα προστίθενται στη συνολική εικόνα.

Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να αποκτήσουν ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον για το Bitcoin, καθώς η αγορά προσεγγίζει ένα σημείο στο οποίο η κυματική δομή, η συμπεριφορά του momentum και τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα παρακολούθησης συγκλίνουν.

Η εξέλιξη αυτών των παραμέτρων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για το κατά πόσο η οκτάμηνη διορθωτική φάση συνιστά την ολοκλήρωση ενός μεγάλου διορθωτικού κύκλου ή εάν απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης.