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ΔΕΘ: Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη

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ΔΕΘ: Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη
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Το Σάββατο στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στο ξενοδοχείο Electra Palace.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ-HELEXPO και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στις 20.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγκαίνια της 90ής ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» (έναρξη εκδήλωσης στις 19.30). Την Κυριακή στις 12.00 ο πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

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