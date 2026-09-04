Γκιουλέκας: Η Θεσσαλονίκη και γενικά η Βόρεια Ελλάδα είναι ένας σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος

Για τη «Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα ολόκληρου του ελληνικού βορρά» έκανε λόγο ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας.

Για τη «Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα ολόκληρου του ελληνικού βορρά» έκανε λόγο ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, στο πλαίσιο της διοργάνωσης The Sixth Thessaloniki Metropolitan Summit - Leading up to 2030: connectivity and growth for south-east Europe. «Διότι» όπως εξήγησε, «μιλώντας για τη Βόρεια Ελλάδα θα δούμε ότι στον χάρτη τα πλεονεκτήματα λόγω της γεωστρατηγικής θέσης μας είναι πολύ σημαντικά».

«Η Θεσσαλονίκη και γενικά η Βόρεια Ελλάδα είναι ένας σημαντικότατος διαμετακομιστικός κόμβος για εμπορεύματα, για προϊόντα, για αγαθά», σημείωσε ο κ. Γκιουλέκας, ενώ αναφέρθηκε και στις βαλκανικές περιοδείες στις γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με φορείς και εκπρόσωπους του επιχειρηματικού, οικονομικού, εκπαιδευτικού χώρου. «Μαζεύοντας τους εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης -μία ομάδα πάνω από 120 άτομα- συναντηθήκαμε με τους αντίστοιχους φορείς των γειτόνων μας. Η αποδοχή ήταν πρωτοφανής, καθώς οι γείτονές μας επιζητούν μεγαλύτερες γέφυρες συνεργασίας, θέλουν συμπράξεις. Για αυτό και εμείς τρέχουμε και ήδη αρχίζουμε συνεργασίες, υπογράψαμε μνημόνια», τόνισε ο υφυπουργός Εσωτερικών.

«Αυτό που χάσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες για ολόκληρη την περιοχή μας προσπαθούμε να το κερδίσουμε επιταχύνοντας τους ρυθμούς», επεσήμανε ο κ. Γκιουλέκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ